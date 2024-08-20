Filtran imágenes de la casa de Ángela Aguilar y Nodal. Así es por dentro

Christian Nodal y Ángela Aguilar han sido protagonistas de múltiples titulares en medios de comunicación nacionales e internacionales. En la mayoría de los casos, las noticias han sido relacionadas con su matrimonio y toda la polémica que generaron cuando hicieron pública su relación.

Aunque en los últimos días han circulado rumores de una supuesta infidelidad del cantante de Botella tras botella, este fin de semana se volvieron tendencia luego que se filtraran unas imágenes de la decoración navideña de su casa. En cuestión de segundos, el contenido, que apareció en cuentas virales de Instagram y TikTok, se convirtió en el centro de atención tanto para fanáticos como para críticos.

Así es la casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Aunque el video no fue subido directamente por la pareja, ofrece un vistazo a diferentes áreas de su hogar que se destaca por sus amplios espacios, una decoración elegante y un ambiente navideño. En las imágenes, se puede ver un gran árbol de Navidad en la sala principal, adornado con luces, decoraciones y detalles cuidadosamente organizados.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la presencia de fotografías personales de la pareja, especialmente un cuadro de su boda, que se encuentra en una pared frente a la puerta de entrada. Este detalle no pasó desapercibido para los usuarios en redes sociales, quienes lo vieron como una muestra del vínculo que ambos quieren resaltar en su hogar.

El video también muestra áreas bien iluminadas, con tonos neutros y una decoración sobria, donde predominan los colores claros y los elementos modernos. “Qué belleza y buen gusto”, “Es un lindo hogar, fino y elegante”, “hermoso hogar”, “mil bendiciones para este matrimonio”, “por algo trabajan los dos. Dios los bendiga grande y poderosamente”, “hermosa decoración del hogar de los esposos”, “qué buen gusto”.