Dennis Fernando contó drama que transformó su vida y su música: “me pasó de todo”

Dennis Fernando es un cantante y compositor colombiano, quien se dio a conocer por interpretar el tema Estar contigo, de Sin senos sí hay paraíso. Su camino en la música lo ha llevado a presentarse en importantes escenarios de Colombia, México y Estados Unidos. Sin embargo, detrás de ese artista que hace ha llenado escenarios, hay una historia personal llena de momentos oscuros que lo llevaron a un profundo proceso de transformación que compartió en entrevista con Vea.

¿Qué le pasó a Dennis Fernando?

Un domingo de Día del Padre que comenzó como un día familiar normal se convirtió en un momento que cambió la vida de Dennis Fernando para siempre. Mientras disfrutaba de un paseo en el parque local de Restrepo, Meta, con su hermano y otros familiares, un árbol centenario se cayó de repente, provocando una tragedia que dejó a 12 personas heridas, incluido el propio artista.

“Voy caminando por el medio del parque con mi hermano cuando empiezo a escuchar un ruido y dije: ‘¿qué es esto?’ empiezo a mirar a los lados a ver si es que venía un camión gigante, cuando de pronto miro hacia arriba y empiezo a ver que todo el techo, porque era un árbol de más de 50 o 100 años, se empezó a caer encima no solo mío, sino de todo el parque... Yo empiezo a gritar. Una señora no alcanzó, la agarró el tallo y la desnucó. Fuimos 12 heridos, que para la gente que había fue muy poco. Cuando empecé a correr fue el ‘calvazo’ más duro que me han dado en mi vida. Fue un golpe en seco y caí arrodillado, estuve por ahí unos 30 o 40 segundos inconsciente y cuando me levanté ya estaba caminando por enfrente de todo el accidente, había mucha gente gritando”, relató el artista.

El impacto le provocó una herida de más de 10 centímetros en la cabeza, con posible fractura de cráneo. Afortunadamente, su hermano neurocirujano y su cuñada cirujana plástica estaban presentes y pudieron brindarle los primeros auxilios vitales hasta que recibió atención médica.

“Me veo todo esto ensangrentado. Mi hermano me llevó inmediatamente al médico, me hizo una compresa en la cabeza, eso me ayudó a no desmayarme. Él mismo me coció, me organizó toda la cabeza, me hizo la cirugía".

Los infortunios que le exigieron un cambio a Dennis Fernando

El accidente no fue un hecho aislado, sino la culminación de una serie de eventos negativos que habían estado afectando al cantante. Durante dos años había sufrido continuas enfermedades, fue víctima de escopolamina en una salida nocturna, y sufrió una lesión de espalda en el gimnasio. Todo esto mientras lidiaba con el fracaso comercial de su último disco y el final turbulento de una relación sentimental de varios años. “Yo ahí quedé en shock. No me sentía feliz, me sentía oscuro como nunca en mi vida me había sentido. A mí me pasó de todo”, afirmó el artista.

Después del accidente, Fernando decidió hacer cambios profundos en su vida. “Mi primer pensamiento fue: ‘tengo que cortar todo lo que no me está ayudando a seguir adelante’. Empecé a analizar cada una de mis dinámicas de vida, con mi familia, con mi equipo musical, con mis empresas, con mi ciudad". También abandonó hábitos que consideraba perjudiciales y buscó ayuda profesional. “No estaba pudiendo dormir por esa época, entonces empecé a fumar un vaper de CBD que te ayuda a dormir. En ese momento yo sentí que me estaba adormeciendo yo mismo, que me estaba como anestesiando para no enfrentar las cosas y los retos que la vida le pone a uno diariamente. Creía que tenía el síndrome de personalidad, pero luego entendí que lo que existe es un ser humano que no toma responsabilidad por sus acciones y que simplemente quiere justificarlas con una enfermedad”.

El renacer de Dennis Fernando

Parte de su transformación comenzó con un detox de un mes con vitaminas y tratamientos naturales para eliminar toxinas y recuperar su salud física y emocional. Pero, sobre todo, implicó repensar el papel que quería jugar como artista. “Automáticamente como que esa nube negra que tenía alrededor se empezó a limpiar y empezaron a pasar un montón de cosas súper bonitas que llevaban años atascadas. Apenas tomé responsabilidad con mi vida, automáticamente todo eso hizo como una explosión bien linda.

Me di cuenta que ver más de 1.000 personas cantando una canción que está llevando a la droga o a consumir alcohol, pues definitivamente no es el mejor mensaje y no es lo que yo quiero entregarle a mi público. Entonces tomé varias decisiones al respecto. Cambié un poco, volvieron mis letras a ser más limpias, estoy llevándoles un mensaje positivo a la gente, a los jóvenes, entregándoles canciones con buen contenido, que nos volvamos a enamorar, que nos volvamos a sentir contentos”.

Esa toma de conciencia también lo llevó a iniciar un nuevo proyecto: “estamos con un proyecto que es iniciar el proceso para crear una fundación que tiene que ver con todo el manejo de la drogadicción desde un punto de vista no químico, porque siento que ahora mismo el mundo nos está llevando a tomar antidepresivos, las cosas están siendo muy agresivas con las personas, con los jóvenes. Me siento súper feliz, tranquilo y muy contento de cada cosa que estoy haciendo en mi carrera".

El resultado de esta transformación se ha reflejado también en su carrera artística: “el año pasado pues tuvimos varios conciertos muy importantes que nos dieron apertura de nuevo al mundo, donde quizás más de 3.000 personas estuvieron escuchando nuestra música, conectando con la gente, siendo el show central de muchos premios en Colombia, en México y en Estados Unidos. El cambio no es que me devuelva ni religioso, ni autoayuda, ni nada de esas cosas, yo sigo siendo el mismo cantante, sigo siendo el amigo, el parcero, el que lleva buena vibra y buena música, pero esta vez con un poquito más de responsabilidad, es dejar un legado".