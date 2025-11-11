Angélica Vale, de Betty la fea, anunció entre lágrimas divorcio de Otto Padrón

La locutora y actriz Angélica Vale, hija del comediante Raúl Vale y de la actriz de novelas Angélica María, confirmó que como lo mencionó el periodista Javier Ceriani, es cierto que se está divorciando de su esposo Otto Padrón, con quien se casó en el 2011 y tuvo a sus dos hijos Angélica y Daniel.

Fue leyendo un comunicado que Angélica, quien protagonizó ‘La fea más bella’, versión mexicana de ‘Yo soy Betty la fea’, comunicó al aire que su matrimonio había terminado: “Después de muchos años juntos y dos milagros, nuestros hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo desafortunadamente se termina. Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio de catorce años. Y sí, hemos decidido. A veces, detrás de la risa se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida. Sobre todo por nuestros hijos quienes nos mantendrán unidos siempre”.

Angélica Vale se enteró de su divorcio en una reunión familiar

La actriz que se quebró a dar la noticia y no pudo evitar el llanto comentó que supo de la noticia solo un día antes de la comunicación oficial aunque estaba separada desde abril.

“Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón... de que el papá de mis hijos puso, eh, la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, cenando con él en familia y unos amigos. Así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani”, dijo la artista.

Para ella lo importante de este proceso es que sus hijos no se vean afectados: “No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo. De verdad no importa. ¿Por qué? Porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, que quiero que crezcan fuertes, que quiero que crezcan mentalmente bien. Es lo único que me importa en la vida y estoy dispuesta a todo por mis hijos”.

En otro momento de su comunicación mencionó la importancia de terminar lejos de la polémica “Sin escándalos, sin hacerle daño a sus hijos”, refiriéndose a cómo sus padre han llevado este proceso en su momento.

Hay que recordar que fue el presentador Javier Ceriani quien mencionó por primera vez la situación el pasado 4 de noviembre al mostrar los documentos donde Padrón solicitó el divorcio en una corte de Los Ángeles, California.

“Como diría mi gran José José: ‘El amor acaba’, y eso fue lo que nos pasó. Se nos olvidó regar la plantita”.

Sobre los motivos no detalló y mencionó que “no importa” reiterando que lo primordial son sus hijos.

En el mencionado comunicado también habló y agradeció a su ahora ex. “Agradezco a Otto, el padre de mis hijos, lo compartido y le deseo lo mejor. Lo aprendido durante nuestro matrimonio me hace la persona que soy hoy, la de siempre pero con más sabiduría y un largo camino para aún crecer”.

Angélica cumplió 50 años un día después de la oficialización de su separación y mencionó en sus redes: “Denme chance… prometo dar todas las entrevistas (...) Saben lo positiva que soy (...) El show debe continuar”.

