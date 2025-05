Angie Cepeda habló de su llegada al cine: “le tengo mucho respeto”

Su nombre completo es Angélica María Cepeda Jiménez, famosa en el mundo del arte como Angie Cepeda. Nació en Magangué, se crio en Barranquilla y en el mundo de la actuación encontró su hogar. Desde muy temprana edad supo que su destino estaba ligado al arte. Con esa clara convicción, a los 17 años se mudó a Bogotá para formarse como actriz, lista para forjar una carrera con esfuerzo y dedicación. Aunque José Cepeda y Yadhira Jiménez, sus padres, no apoyaban su vocación, pues ambos habían estudiado Derecho y esperaban que su hija siguiera el mismo camino, ella decidió apostar por su sueño.

Su talento y disciplina le abrieron las puertas de la televisión nacional, donde rápidamente se convirtió en un rostro querido por los colombianos. Interpretó a mujeres memorables en producciones como “La maldición del paraíso”, “Candela”, “Las Juanas”, “Luz María”, “Pobre diabla”, “Los protegidos”, “Escobar: el patrón del mal”, “Fuera de lugar”, “Divorciados desde el mismo techo”. Cada personaje fue una nueva capa en su evolución artística.

Así llegó Angie Cepeda al cine

Sin embargo, aunque la televisión fue su primer gran escenario, su corazón siempre latió con fuerza por el séptimo arte. El romance de Angie con el cine comenzó en 1997, con “Ilona llega con la lluvia”, filme dirigido por Sergio Cabrera, donde tuvo la oportunidad de compartir set con Margarita Rosa de Francisco. Fue en ese instante que la magia del séptimo arte la atrapó por completo. “¡Qué bonito! Yo me acuerdo la primera vez que hice mi película y decía: ‘wow, ¡qué lindo!, cómo me gustaría hacer esto toda mi vida’ y pasaron todos estos años. Le tengo mucho respeto al cine, también me gusta la televisión, pero el cine es especial”, dijo la actriz de 50 años.

Angie Cepeda, actriz colombiana. Fotografía por: Bernardo Doral

Ese primer encuentro con la gran pantalla encendió en ella una verdadera pasión por el proceso cinematográfico: “desde esa vez que me enamoré de la forma como se hacían las cosas, había toda una mística alrededor de lo que era armar cada plano, el silencio en el set, todo el mundo súper concentrado, súper comprometido con el ritmo, los tiempos, todo”, recordó con nostalgia.

Consciente de lo que quería lograr, sabía que necesitaba preparación para cumplir sus sueños. Así que tomó una importante decisión que la llevaría a hacerlos realidad: “en ese momento dije: ‘¿qué tengo que hacer?’, entonces lo primero que hice fue estudiar, me fui a preparar. Ahí la vida fue muy afortunada conmigo, me llegó la oportunidad de hacer “Pantaleón y las visitadoras” y eso realmente sí me abrió las puertas y empecé a explorar otros mercados, otros países, porque en aquella época, Colombia todavía no estaba produciendo lo que produce ahora, entonces, me lancé, y todos estos años han sido muy lindos”. De la mano de Olga “La Colombiana” Arellano en este filme de 1999 inspirado en la novela de Mario Vargas Llosa, donde compartió créditos con Salvador del Solar, Angie Cepeda logró reconocimiento internacional. Este rol marcó un antes y un después en su carrera, abriéndole las puertas de la pantalla grande en América Latina y Europa. Desde ese momento, se involucró en diferentes producciones, construyendo una trayectoria sólida, diversa y respetada tanto dentro como fuera de Colombia.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aunque esa preparación rindió frutos, Angie Cepeda no romantiza su profesión. Sabe que la actuación tiene otra cara que no es ajena para muchos: “no es tan glamuroso como la gente cree, porque sí tiene sus subidas y sus bajadas, y hay muchas épocas de inseguridad, pero todo el recorrido ha valido la pena, definitivamente. Este trabajo en particular, el de todos los actores, sí tiene mucha incertidumbre, porque uno no sabe cuándo va a volver a trabajar, entonces hay que aprender a vivir con eso, con la inestabilidad y decir: ‘seguro vendrá algo’, pero no se sabe".

“Astronauta”: la nueva apuesta en el cine de Angie Cepeda

Actualmente, Cepeda protagoniza “Astronauta”, un filme que explora la complejidad de las relaciones de pareja, el paso del tiempo y las decisiones que definen nuestras vidas. Sobre este nuevo proyecto, la actriz compartió con “Vea”: “la película habla de muchas cosas, pero principalmente habla sobre esta pareja que lleva muchos años junta y que ha comprado una casa la cual van a inaugurar, pero en medio de toda esta emoción se da cuenta que está en una pequeña crisis y cada dificultad es bastante individual”.

La película le permitió explorar la psicología del personaje de Claudia, una mujer que actúa impulsivamente y luego enfrenta las consecuencias de sus actos: “uno siempre le pone cosas al personaje de uno mismo, intenta buscar cuál sería el paralelo. En este caso, hay muchas cosas de ella que creo que no tengo, y me encanta ella, porque una de las cosas que tiene Claudia es que toma decisiones de las cuales se puede arrepentir”.

Esta reflexión sobre las determinaciones conecta con su filosofía personal: “la vida es eso, decisiones, uno tiene que estar tomándolas todo el tiempo. Es una historia bastante universal, todos han estado enamorados o han tenido una relación de pareja y se pueden identificar con estos personajes”.

En “Astronauta” vivió muchas experiencias gratificantes, una de ellas compartir set con amigos como Daniel Hendler y Salvador del Solar. “Fue muy chévere trabajar con ellos, siempre lo he dicho, me encanta trabajar con amigos, es mucho más fácil la comunicación, intercambiar ideas, me la pasé muy bien”.

Los nuevos proyectos de Angie Cepeda

Hoy, Angie Cepeda, quien en el 2024 recibió el premio a la Trayectoria Internacional del Festival de Cine de Cartagena, está disfrutando de un gran momento en su carrera. Con nuevos proyectos en el horizonte, incluyendo uno en España y otro en Colombia, que comenzará a filmarse en septiembre, la actriz comparte su anhelo de volver a conectar con sus raíces. “Tengo un par de proyectos muy lindos. Eso me tiene feliz porque quiero empezar a pasar mucho más tiempo acá”.