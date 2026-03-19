Arrestan a Alexandra Paul, de Guardianes de la bahía ¿De qué acusan a la actriz de Baywatch?

La serie ‘Guardianes de la bahía’, emitida en los años 90, protagonizada por David Hasselhoff, lanzó al estrellato a varias celebridad como Pamela Anderson, Erika Eleniak, David Charvet, Mila Kunis y Alexandra Paul, entre otras.

Este miércoles trascendió que Paul, quien dio vida a la teniente Stephanie Holden, personaje que en la serie murió, fue arrestada y acusada de allanamiento de morada privada en una granja en Ridglan, ubicada en el condado de Blue Mounds, en Wisconsin.

Los hechos habrían ocurrido el domingo 15 de marzo cuando Paul se unió a una protesta activista para la liberación de perros que serían utilizados en experimentos. La actriz era parte de cientos de manifestantes que entraron en la mencionada finca con el propósito de rescatas los perros criados para investigación biomédica. Paul no fue la única arrestada, cerca de 20 personas estarían privadas de la libertad por lo ocurrido.

“Unos activistas irrumpieron en las instalaciones y comenzaron a llevarse numerosos perros” dijo Kalvin Barret, de la Oficina del Sheriff del Condado de Dane en su comunicación oficial. Los hechos se habrían presentado en la mañana y algunos 8 de 31 de los perros, de raza beagle, ya se encontrarían de nuevo en la granja.

La noticia ha abierto el debate sobre el uso de animales en pruebas científicas que son calificados como crueldad por los activistas.

Si bien es cierto las autoridades locales reconocen el derecho a la protesta también instaron a la comunidad a hacer las denuncias legales ante los entes y no cometer este tipo de catos de forma independiente.

Alexandra Paul no se arrepiente de liberar perros usados en laboratorio

La actriz de 62 años trabajó en ‘Baywatch’ entre 1992 y 1997.Desde aquel entonces mencionada la lucha animalista, que comenzó en su adolescencia cuando a los 14 años dejó de comer carne.

Más tarde, reveló que no usó, desde los 26 años, ninguna prenda derivada de animal y actualmente es vegana.

Alexandra ha mencionado su compromiso con los animales y por ello, antes de actuar deja claro que no usa “ningún maquillaje probado en animales”.

No es la primera vez que la actriz es detenida por razón de su lucha.

En septiembre de 2021, fue acusada de hurto menor, tras supuestamente robar dos pollos de un camión de Foster Farms. Posteriormente, en el 2023, fue absuelta.

Posterior al arresto del 15 de marzo, Paul se mostró orgullosa del rescate de perros en el que participó y escribió en sus redes sociales: “Estoy orgullosa de haber sido parte de este rescate de beagles de Ridglan Farms, que mantiene a 2200 beagles en jaulas pequeñas durante hasta 7 años, criándolos para cachorros que vende a laboratorios de investigación. Según un juez de la corte estatal y 4 agencias del gobierno de Wisconsin, ha violado las leyes sobre crueldad animal más de 400 veces (incluyendo no usar anestesia durante las cirugías), pero el fiscal del condado de Dane no sacará a los perros, así que lo hicimos nosotros”. puntualizó en su publicación donde dejó ver las imágenes del rescate.

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