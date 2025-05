Artista colombiano perdió su voz por una infección. Un milagro lo regresó a la música

Yonathan Mora es un joven cantante y compositor colombiano nacido en Bogotá. Reconoce que su talento es un regalo de Dios, el cual ha cultivado con dedicación a lo largo del tiempo. A través de sus canciones, transmite mensajes de amor y fe, convirtiendo su música en un reflejo de su propia vida. Aunque su camino no ha sido fácil, ha encontrado en este arte un propósito que le da sentido para seguir adelante.

Canciones como Todo se trata de Jesús, He visto, Lo puedo todo y El más pequeño marcaron el inicio de una prometedora carrera musical para Yonathan Mora. Estas composiciones no solo le abrieron las puertas en la industria, sino que también impulsaron su crecimiento tanto profesional como personal. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, su fe en Dios ha sido su principal fortaleza.

¿Qué le pasó a Yonathan Mora?

Actualmente, Mora promociona su álbum Gracia escandalosa, uno de los más importantes de su carrera: “este álbum es especial porque narra mi regreso a las canchas, me había dado una infección en la garganta en un buen momento de mi carrera como músico, tuve que cancelar todo y simplemente dedicarme a otras cosas”, afirmó en entrevista con Vea.

El año 2018 marcó un antes y un después en su vida. Esa infección en su garganta lo obligó a detenerse y replantearse su camino. Por un momento, creyó que su sueño de ser cantante había llegado a su fin.

“No poder cantar me llevó a una depresión brutal. La enfermedad fue paulatina, yo estaba en una gira por México. Yo notaba que había ciertas cosas que ya no podía hacer, no podía subir a ciertas notas, era una tos que cada vez se hacía más fuerte, hasta que llegando a Colombia fue donde la cosa estalló. Una noche me levanté tosiendo sangre. Ahí supe que las cosas no estaban muy bien", recordó el artista.

Fueron casi cinco años de ausencia en los escenarios: “no solo se canceló la gira que tenía en Europa, se cancelaron los ingresos porque yo vivía de eso. Además, vino la pandemia, entonces fueron dos años de eso y dos años de recuperación. Eso atacó mi parte emocional porque toda la vida yo había soñado con ser músico y cuando ya lo estaba logrando, todo se derrumbó. Fue muy duro aceptar la nueva realidad porque ya no podía cantar. Pero Dios siempre tiene un propósito", afirmó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Dios es capaz de hacer todos estos milagros”: Yonathan Mora

Durante ese tiempo, Yonathan utilizó otros de sus tantos para salir adelante: “tuve que trabajar en otras cosas que hice antes para poder llegar a donde llegué. Volví otra vez a ser mesero, trabajé en construcción, haciendo bordados, pero era muy difícil ganarse la vida así, así que cogí otro de mis talentos, yo soy fotógrafo y diseñador, entonces ejercí por ahí, aunque fue duro estar en una oficina trabajando en cosas que no me veía haciendo, a veces tenía que grabar y ver artistas que sí estaban cumpliendo su sueño, eso me dolía muchísimo", contó.

La enfermedad en su garganta no solo afectó su voz, también puso a prueba su fe, sus relaciones y su propósito. “Muchos que consideraba amigos me dieron la espalda. No entendía cuál era la razón por la que Dios me pasó por eso. Pero pese a las dificultades, Dios es capaz de hacer todos estos milagros que no esperamos”.

Después de un proceso de recuperación que él atribuye completamente a Dios, su voz regresó. Con ella, también volvió la inspiración. “Después de la recuperación hubo un milagro en mi garganta, pude volver a cantar. Retomé toda la historia y la volví canciones. Yo había muerto a la idea de volver a hacer música y conciertos”.

Hoy, Yonathan no solo canta, también cuenta su testimonio. Cada nota ha sido un recordatorio de que las pruebas no son el final, sino el principio de algo más grande. “A veces pensamos que la dificultad viene a destruirnos, a tirarnos al suelo, pero en realidad viene a subirnos el nivel, a llevarnos a un lugar superior”.