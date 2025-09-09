Logo Revista Vea
Así aprendió Shakira a hablar en inglés: “Escribía mis canciones con diccionario”

Hace 30 años cuando la artista lanzó ‘Pies descalzos’ y comenzó a abrirse camino internacional, solo hablaba español. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera escribir en inglés, idioma que aprendió en su adultez. ¿Cómo logró no solo aprenderlo, sino componer su música en una lengua que no era la suya?

Por Luz Alexi Castillo
11 de octubre de 2025
Fotografía por: Kevin Mazur

Muchos de los artistas latinos del nuevo siglo hablan y cantan en inglés desde que se lanzan en la industria musical. La tendencia a la educación, que incluye el bilingüismo sin duda, ha beneficiado a las nuevas generaciones que dominan un segundo idioma antes de alcanzar la mayoría de edad.

No obstante, en el siglo pasado no ocurría lo mismo. EL bilingüismo no era tan popular, estaba reservado a los colegios de élite, y en cambio, había que recurrir a institutos o escuelas dedicadas a la enseñanza de idiomas.

Cuando Shakira comenzó a girar internacionalmente con su álbum ‘Pies descalzos’, lanzado en octubre de 1995, solo hablaba español. Siendo Brasil uno de los países que acogió su música rápidamente, la artista aprendió el portugués. Sin embargo, dentro de sus planes estaba dar el salto al mercado anglo, no obstante el idioma era una barrera.

No son pocas las entrevistas de esos años, donde ella comentaba que estaba en clases y su meta era dominarlo y escribir en el desconocido idioma para lograr el famoso crossover.

Lanzó en 1998 ¿Dónde están los ladrones? y ya andaba en el sendero de lo anglo. Posicionada como una exitosa artista latina, recibió ofertas para tener traductores que pasaran sus letras, pero ella se negó y se enfocó en aprender inglés y ser quien tradujera sus mensajes.

Hoy no solo habla inglés, sino también francés, italiano y catalán. En una charla con Wenn, confesó que escribir sus primeras canciones en inglés no fue fácil: “Writing songs used to be so difficult for me. A few years ago I could barely speak English and I used to write my songs with a dictionary,” (Escribir canciones solía ser muy difícil para mí. Hace unos años apenas hablaba inglés y solía escribir mis canciones con un diccionario).

Para ella su prioridad era conectar con su público. A MTV, dijo: “I had the need and the urgency to express ideas, feelings, thoughts. I had to express all those experiences that I was going through in another language.” (tenía la necesidad y la urgencia de expresar ideas, sentimientos, pensamientos. Tenía que expresar todas esas experiencias que estaba viviendo en otro idioma).

Shakira aprendió gramática, estructura y poesía en inglés

Pero la colombiana no se conformó con sus clases y el diccionario, sino que se propuso entender el idioma en profundidad: su gramática, su musicalidad, su capacidad poética. De ahí que estudió muy bien la pronunciación y cómo está funcionaba rítmicamente para sus canciones. No solo era aprender a hablarlo, sino comprender la lengua.

También aprendió cómo era la estructura del idioma y complementó con la lectura de escritores en inglés que tuvieran ese dominio de la poesía.

Leonard Cohen y Walt Whitman se convirtieron en sus autores de cabecera. Su amiga Goria Estefan, quien había hecho un camino similar años atrás al pasar de cantar en español al inglés, la apoyó y ayudó en sus traducciones de temas.

Así, solo tres años después, en el 2001, Shakira lanzó el disco con el que ella se comprobaría que el inglés estaba a su disposición. Sus seguidores lo notaron de inmediato. Laundry Service, incluyó el sencillo Whenever, Wherever, que se convirtió en un éxito inmediato.

Desde entonces el inglés se convirtió en un idioma cercano a la artista que hoy llena estadios en Estados Unidos. Recientemente se presentó en el Global Citizen, en Nueva York.

