

Así fue el concierto de Karol G en el Vaticano. Cantó con Andrea Bocelli

La cantante paisa brilló en el ‘Grace of the world", concierto realizado en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

Por Redacción Vea
13 de septiembre de 2025
Karol G y Andrea Bocelli interpretando 'Vivo por ella' en el 'Grace for the world'.
Fotografía por: Captura de pantalla ABC News

El Vaticano fue testigo de un evento único: Karol G, una de las artistas más influyentes de la música urbana, ofreció un concierto especial en la Santa Sede, compartiendo el escenario con el tenor italiano Andrea Bocelli, un ícono de la ópera mundial. La colombiana hizo presencia durante el evento Grace of the world.

Su primera aparición en el escenario fue interpretando Mientras me curo del cora. la artista lució un look elegante y sobrio con un vestido largo, manga larga y adornado con diamantes, con un peinado semirecogido alto con ondas suaves, que cautivó a sus fanáticos.

Karol G cantando 'Mientras me curo del cora'.



Fotografía por: Captura de pantalla ABC News

La paisa, conocida como La Bichota, se convirtió en la primera cantante latinoamericana en actuar frente al papa en la plaza de San Pedro.

Karol G y Andrea Bocelli en el Vaticano

Uno de los momentos más especiales fue cuando Andrea Bocelli hizo su aparición en el escenario para cantar a dúo con la paisa. Juntos, ofrecieron una interpretación conmovedora de Vivo por ella que combinó la poderosa lírica del tenor con la frescura y emoción de la artista colombiana. El público, formado por invitados internacionales, diplomáticos y representantes del ámbito religioso y cultural, se puso de pie para aplaudir la fusión de estilos tan diferentes.

Karol G se mostró visiblemente conmovida por la oportunidad de presentarse en un lugar tan especial y de hacerlo junto a una figura de la talla de Bocelli. Sus fanáticos no dudaron en felicitarla a través de las redes sociales: “Hermosa”, “espectacular”, “qué orgullo”, “lo hizo genial”, “se ve divina”, “salió muy bien”, “qué orgullo al lado de ese gran maestro”.

Video Thumbnail

Otros artistas en el “Grace for the world”

Pharrell Williams, junto al coro gospel Voices of Fire, John Legend, Jennifer Hudson, BamBam, Teddy Swims y Angélique Kidjo se unieron a Andrea Bocelli y al Coro de la Diócesis de Roma, dirigidos por el maestro Marco Frisina.

