Así fue la Navidad de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque: “Tiempo en familia”

Desde que se separaron en el 2022, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se han mostrado muy unidos. En el comunicado que publicaron cuando hicieron oficial su separación aseguraron que, por el bienestar de sus hijos, mantendrían una buena relación. Así lo han demostrado durante estos años. En varias oportunidades la vallecaucana se ha referido al respecto asegurando que las fechas especiales como los cumpleaños de los niños o la Navidad, están juntos como familia.

“Yo siento que hoy en día sí somos la familia perfecta. […] Nos adoramos, nos respetamos, nos queremos, estamos el uno para el otro siempre. Él es un papá presente, que seguramente aprendió y creció después de sus errores; yo también aprendí y crecí después de mis errores, entonces yo siento que la familia perfecta la estamos viviendo ahora”, dijo Carolina en una oportunidad. Hasta el momento, Lincoln no ha brindado ninguna declaración al respecto. Él ha optado por el silencio en todo el tema de la ruptura.

Navidad de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

En redes sociales, la expareja compartió imágenes de la celebración del 24 de diciembre. La presentadora de Día a Día escribió: “Ya están en una edad que organizarlos para una foto con mamá no es nada fácil jajajajaja. Hace mucho tiempo entendimos que el tiempo en familia, la calidad de momentos al lado de ellos…es y será la mejor inversión. Antes, ahora y siempre verlos felices será nuestra prioridad. FELIZ NAVIDAD PARA TODOS… Fue una linda navidad. Amo ver felices en familia a esos chiquitines”.

En la publicación aparecen su hermano, su cuñada, sus sobrinos, su mamá y, por supuesto, Lincoln. Los niños se ven felices con los regalos. Por su parte, el actor de Perfil Falso también hizo una publicación donde escribió: “Fue una linda navidad. Amo ver felices en familia a esos chiquitines”.

Los internautas no dudaron en comentar: “Muy bellos. Excelente papá. Bendiciones”, “Divinos, felices pascuas. Dios los bendiga”, “papá presente... Qué bendición”, “muy hermosos”, “yo amo esa forma tan madura en que ellos llevan todo el por bienestar de Mati y Salva”, “son los más lindos”.