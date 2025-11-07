Así puede asistir al concierto gratis de Fonseca, Pipe Bueno y más en Bogotá

Los conciertos de estrellas nacionales e internacionales son parte de la agenda cultural de nuestro país, sin embargo, en oportunidades los altos costos de la boletería impiden que muchas personas puedan ver a sus cantantes favoritos en vivo y en directo. De ahí que las fiestas patronales, festivales o eventos al aire libre, promovidos por entidades estatales o empresas privadas que se unen, resultan muy interesantes.

Uno de ellos se realizará en Bogotá en el ya mítico Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, en el siguiente fin de semana.

Se trata del Cundinamarca FEST, que incluirá actividades que incluyen gastronomía, exhibición cultural y conciertos gratuitos.

El festival, que comenzará el próximo jueves 13 de noviembre y terminará el domingo 16, ya tiene una agenda que incluye la presentación de importantes cantantes de varios géneros, dichos shows se harán desde ese viernes.

Estos son los artistas que se presentarán gratis en Bogotá

Aterciopelados, Fonseca, Luis Alfonso, Pipe Bueno, Wisin y la dj Natalia París hacen parte de la nómina de artistas que estarán en la tarima deleitando a los presentes.

De acuerdo con la agenda difundida por la gobernación de Cundinamarca, entidad que encabeza este evento, con apoyo de la licorera departamental, el viernes 14 de noviembre se presentarán Dezko, Moska y Natalia París.

El sábado estarán en escena Wisin, Fonseca, Nanpa Básico y el dúo Aterciopelados.

El domingo el evento albergará las presentaciones de Luis Alfonso, Pipe Bueno, Ciro Quiñonez y Edgar Montaño.

¿Cómo entrar y disfrutar de los conciertos de Luis Alfonso, Fonseca y otros?

Así mismo, se confirmó que la entrada será libre para todos los asistentes y tampoco no requiere inscripción previa como tampoco compra de tiquetes para entradas. Los shows musicales se realizarán en una tarima principal ubicada en el centro del parque.

