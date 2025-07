Así quedó exparticipante de LCDLF tras procedimiento estético en el rostro

Uno de los participantes más polémicos de la segunda temporada de La casa de los famosos fue Gonzalo Escobar, conocido por su papel de Coco en Oki Doki. El actor, quien estuvo durante las primeras semanas en el reality de convivencia, protagonizó varias discusiones con algunos de sus compañeros, entre ellos, Karina García, La Jesuu y Yina Calderón.

Aunque el programa que dejó como ganador a Andrés Altafulla ya se acabó, varios de los exparticipantes siguen dando de qué hablar a través de redes sociales.

El aparente comportamiento del actor de Oki Doki quedó en evidencia por una de las cámaras de ‘La casa de los famosos’. Al final, se aclaró la situación y ‘El Jefe’ le quitó el castigo. Fotografía por: Instagram

¿Qué se hizo Coco en el rostro?

Hace unas semanas, el actor de 54 años publicó en sus redes sociales que se sometió a un tratamiento estético para mejorar la apariencia de su cara. “Llegamos a los 54. Ya tengo canas y todo, con arruguitas y todo, pero con una piel bacana y precisamente eso es lo que les quiero decir, porque me han estado escribiendo acerca de los dos philling que me hice", comenzó diciendo a través de un video que publicó en sus redes sociales.

El actor reveló por qué decidió realizarse ese tratamiento: “a mí me ve una persona y de un momento a otro me dice: ‘oye, ¿a ti no te gustaría cambiar de cara? Yo le dije: ‘es que me estás viendo muy feo o acabado?’. Me dijo: ‘no, esas manchitas, esas cositas’. Yo abusé mucho del sol cuando niño, yo no me aplicaba ni bloqueador, ni cremas, ni esas cosas. Aparte de eso, los estudios de grabación, las luces, maquillaje desde pequeñito, entonces se me dañó mucho la piel con las manchas”, contó.

Aseguró que se hizo dos procesos de philling, para quitar esas manchas que, en algún momento, le incomodaron: “mi piel todavía está con algunos cambios, cada vez se va a poner mejor la piel porque es un proceso larguito. Yo empecé en la televisión muy joven, abusé de las luces y todo esto, entonces no puedo pretender que en dos meses ya cambie completamente, eso es un tiempo".

Sobre la posibilidad de, más adelante, someterse a un tratamiento de botox, dijo: “yo voy a dejar mi vejez que llegue, sí me quería quitar las manchas, me molestaban mucho desde hace muchos años, estoy muy contento con los resultados”.

Finalmente, aseguró que en algún momento lo criticaron por su apariencia: “me daban duro, me decían ‘uy usted tiene la cara muy dañadita, que póngase bótox’. Respeto, pero la edad uno la debe recibir como es”.