Coco aclaró qué pasó con compañeras de LCDLF: “las cosas se tergiversaron mucho”

Después de mes y medio de convivencia, el pasado domingo fue eliminado de La casa de los famosos, Gonzalo Escobar, conocido por su personaje de Coco en Oki Doki. El actor se enfrentó en la placa de nominados a La Toxi Costeña, el Negro Salas, Mauricio Figueroa y La Abuela, obteniendo el menor porcentaje en las votaciones por parte del público.

En entrevista con Vea, el actor habló de su experiencia en el programa de convivencia de RCN:

“Siento que me fue muy bien, me lo gocé, lo disfruté. Ese era mi objetivo correcto y también mi objetivo era jugar de una manera limpia y siendo consecuente con mis principios y mis creencias, entonces me sentí muy bien.

Cuando uno sabe quién es, cuando uno se conoce, cuando ya uno tiene años de experiencia en muchas cosas, pues uno dice: ‘no, yo esto lo podría manejar hasta cierto punto’. Es muy duro, yo no conocía este formato, yo no veo televisión, de hecho, yo no tengo televisión, yo no soy de redes, por eso yo no conocía ninguno de los participantes, a todas estas chicas y chicos, y ellos por también por generación, pues tampoco me conocían a mí”, aseguró el artista sobre su participación.

¿Por qué Coco aceptó estar en ‘La casa de los famosos’?

La decisión de Coco de participar en el programa no fue algo que tomara a la ligera. Según sus propias palabras, su entrada al reality tenía un propósito claro: incrementar su visibilidad en las redes sociales.

“Mucha gente lo haría porque tiene un proyecto de vida, entonces de pronto necesita el dinero o porque tienen pocos seguidores y les gustaría después de esto tener más porque quieren empezar a monetizar y ese fue el caso mío, yo entré con 2.000 seguidores y ya me dijeron que tengo más o menos como 17.000 o 18.000. Me sirvió bastante y era lo que quería, pero si es muy duro”, afirmó.

Su intención era ser visible: “La idea es dar de qué hablar, no pasar por esa casa como un sonso o como decíamos allá, como un mueble. Las cosas se fueron dando y yo, queriendo ser fiel a mí, a mis principios y a mis creencias, las cosas se dieron y yo me aproveché de esas cosas y de ahí salió este famoso personaje ‘Coco loco’.

Pese a su polémico paso por la competencia, Gonzalo resaltó lo bueno y lo malo de su experiencia: “lo mejor que me dejó ‘La casa de los famosos’ fue ser un poco más radical en mis decisiones, ser más directo con lo que quiero decir de una manera educada, con decencia, me dejó un poco de tolerancia, de servicio. Lo que no me gustó fue que no se pudiera hacer siesta, el no dormir en el día es muy agotador, estar encerrado así, estar hasta 20 horas sin dormir, no extraño eso. Me hubiera gustado seguir, sí, dando guerra, sí, de una manera limpia, sí, pero no extraño para nada la casa”.

Los conflictos de Coco en ‘La casa de los famosos’

Días antes de su salida, Coco tuvo algunas discusiones con varias mujeres de la casa, entre ellas, Karina García, Yina Calderón, La Jesuu y Melissa Gate. Sin embargo, aseguró para este medio, que no fueron como se mostró en pantalla:

“Las cosas se tergiversaron mucho. Yo nunca tuve problemas directamente con ellas, yo tuve problemas con Karina y Karina en su show, en su dramatismo, en su sobreactuación, pues volvió esto gigante, entonces todas ellas le copiaron a Karina y se vinieron en contra mía, sin preguntarme a mí y sin tener una segunda opinión sobre cómo habían sido las cosas. Se metieron en una pelea que no tenían que comprar”, aseguró el actor.

Uno de los desencadenantes del conflicto fue un comentario que Coco hizo sobre su preferencia en cuanto a las mujeres, algo que asegura se malinterpretó:

“Quiero aclarar esto, yo no me metí en problemas con ellas, yo no las busqué a ellas, yo no fui grosero con ellas, yo no tuve problemas directamente con Yina, con La Jessu, con La Toxi, y ni siquiera fue un problema con Karina, fue un comentario que yo le dije porque ya había cierta confianza, ya lo veníamos hablando desde el loft, que habíamos hablado que cómo me gustaban a mí las mujeres. Entonces di mi punto de vista y yo le dije a Karina, es que menos es más y ya, eso se volvió una locura, pero que me muestre en un solo video donde yo haya atacado directamente a Yina o a esta o a esta, no, no lo hay porque yo no me metí con ellas, ellas se metieron conmigo”, contó.

¿Qué pasó entre Coco y Karina García?

El verdadero problema entre el actor y la modelo no comenzó precisamente por ese comentario. Según Escobar, la tensión entre ellos comenzó cuando él ganó el liderazgo, la llevó a ella a compartir el cuarto, y luego la nominó:

“Todo se dio cuando descubrí la trampa, es que hicieron complot. Entonces en el contrato dicen, ‘no se puede hacer complot’ y tú firmas. Yo no la tenía a ella en mi radar, cuando yo tengo el poder de la salvación, ella se inventó que yo la noche anterior la había entrevistado y le había sacado información, no, si yo voy a hacer eso no me la llevo para el cuarto y si la voy a nominar, la nomino de frente como lo hice con Melissa”.

Pese a la controversia, Coco asegura que no guarda resentimientos y que su vida sigue fuera del reality:

“No pertenezco a esta generación de estos pelados, no soy déspota ni grosero, pero no me interesa hacer amistad con ellos porque no son de mi forma de pensar, de mi generación, los respeto y todo, pero es algo que no me interesa. Yo no tengo odios ni rencores contra nadie, en mi corazón no lo hay, esto lo veo como un juego, lo dejé ahí, yo vuelvo a mi vida y ya, yo no vuelvo a hablar de este tema. Espero que yo haya calado en sus corazones y en sus cabecitas, y créanme, no digo que soy un ángel ni nada eso, pero jugué limpio e hice lo que hice porque cuando tengo que decir las cosas, pues las dijo y ya”.

Mensaje de Coco a las críticas por sus discusiones con sus compañeras de LCDLF

Sobre la polémica en torno a su imagen dentro del programa, en especial los señalamientos de misoginia o conductas inapropiadas, Coco fue claro:

“Obviamente, cuando a ti te tildan de pervertido, de enfermo sexual y todas esas cosas, pues tú no te vas a sentir nada bien, que fue el caso donde me exponen ahí, yo quería aclarar eso y gracias a Dios lo pude aclarar a tiempo, porque si no yo hubiese salido donde primero, si yo me hubiera quedado ese día en la tabla, en la lápida, como yo le digo, y no hago nada. Dios puso en mi cabeza ir en ese momento al confesionario, enfrentarme con el jefe y decirle qué es lo que está pasando y yo poder demostrar. Ya eso quedó claro, ya lo aclaró el mismo Christian y Melissa que eran los que estaban en el loft y la misma Karina.

No soy nada de eso, tampoco soy misógino, porque también me estaban diciendo que yo odiaba a las mujeres, porque es que la gente se quedó con la idea que yo me metí con las mujeres como lo hizo ver Melissa, yo no me metí con las mujeres, las mujeres se metieron conmigo”, aseguró el actor.