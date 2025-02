Tomillo de ‘Oki Doki’ habló de la actitud de Coco en LCDLF: “él no es peligroso”

A medida que avanza el tiempo en La casa de los famosos, las diferencias entre los concursantes se hacen más evidentes. Después de un mes de encierro, la convivencia ha empezado a pasar factura, y varios de los famosos se han visto envueltos en acaloradas discusiones.

Durante la última semana, Gonzalo Escobar, conocido como Coco por su personaje en Oki Doki, ha generado polémica por sus diferencias con algunas de sus compañeras, entre ellas, Yina Calderón, Karina García y La Jessu, reciente eliminada.

¿Coco está actuando en ‘La casa de los famosos’?

Desde que Coco llegó a La casa de los famosos, su participación ha suscitado una variedad de comentarios. Mientras algunos lo critican por su actitud controvertida, otros afirman que simplemente está jugando según las reglas del reality. Entre sus defensores se encuentra su amigo Jorge Pérez, quien recientemente, a través de un live, compartió detalles sobre la preparación de su colega antes de ingresar al programa y defendió su actuación.

“Él se quedó en mi casa y hablamos de lo que podía ser esa experiencia y de lo que él estaba pensando y en cómo podría abordarla. No es fácil para nada estar en un tema de estos. De alguna forma no es que él se haya asesorado. Se entendía que para ir a ese formato había que crear controversia y que se tenía que llegar a alborotar el avispero, a que todo el mundo pudiera decir, hablar, crear conflicto y defenderse. No sé hasta qué punto la gente se prepara para ofender, hasta allá no sé, lo que sí sé es que Coco se estaba mentalizando.

Coco me dijo a mí, personalmente: ‘yo voy a meterme eso, a tomármelo de ruana’ y yo le dije: ‘vaya y haga lo que tenga que hacer, yo voy a seguir siendo su amigo’. Él se iba a poner esa casa de ruana, ese muchacho se va a dejar llevar en los momentos que tenga que hacerlo para causar polémica, y no solo él, todos”, aseguró el artista.

¿Qué opina Jorge Pérez, amigo de Coco, sobre su comportamiento?

De acuerdo con el actor, quien interpretó a Tomillo en Oki Doki, Coco sabía perfectamente que el formato del programa exige ese tipo de confrontaciones para captar la atención del público.

“Los que más causan polémica son los que más cámaras tienen, entonces los que no están causando esa polémica, no les están dando muchas horas en vivo. ¿Les parece que mi amigo está perdiendo sus cabales allá adentro? Coco se está defendiendo. Yo hasta donde conozco al muchacho no es desestabilizado, al contrario, yo creo que se fue allá a estabilizarse, entonces está haciendo su mejor esfuerzo. Nuestro querido amigo Coco está dándolo todo en La casa de los famosos. Es un juego, una competencia”, agregó el también músico, quien reside en Nueva York.

A pesar de las críticas, Jorge Pérez confía en que Coco está dando lo mejor de sí dentro del reality y pidió a sus seguidores que lo apoyen en esta competencia.

“Yo me divierto mucho viéndolo. Él le hace creer a la gente que es peligroso y no, él no es peligroso, es más peligroso una aromática de manzanilla a las 3 de la tarde, ese muchacho no llega a eso, además él sabe que si llega a hacer eso, lo sacan, entonces lo mejor es mandarle una buena vibra. Ustedes pueden ayudarlo a que mejore ese comportamiento que para ustedes es pecaminoso, vayan y grítenle, díganle algo que lo hagan reflexionar”.