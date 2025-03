Gonzalo Escobar, ‘Coco’, salió de ‘La casa de los famosos’: “me voy solo”

El pasado domingo 09 de marzo, se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos. En placa se encontraban: La Toxi Costeña, el Negro Salas, Mauricio Figueroa, La Abuela y Coco, quienes, horas antes tuvieron un brunch dentro de la casa para despedirse entre ellos y, como es costumbre, decir sus razones para quedarse dentro de la competencia.

En las últimas semanas, Coco protagonizó varias discusiones con sus compañeros, especialmente con Melissa Gate, Yina Calderón, La Jesuu y Karina García, lo que hizo que, en redes sociales, recibiera fuertes críticas. Incluso, dentro de la casa, también fue tema de conversación.

Así se despidió Coco, eliminado de ‘La casa de los famosos’

El público eligió. La Toxi Costeña fue la participante con mayor votación con un 37.38%. El segundo en ingresar nuevamente a la casa fue el Negro Salas con un 31.47%, seguido de Mauricio Figueroa con el 17.58%. La decisión final estuvo entre Coco y La Abuela. La creadora de contenido pudo regresar a la competencia con un 8.29%, dejando por fuera al actor de Oki Doki con un 5.28%.

Aunque el actor Mauricio Figueroa había expresado su deseo de querer irse, por cuestiones de salud, el público volvió a salvarlo. Una vez Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron la noticia, Gonzalo Escobar dio sus primeras palabras como eliminado del reality de convivencia.

“Yo no estoy acostumbrado al maltrato, a las ofensas, a las malas palabras, y esas cosas, si vamos a jugar, digamos las cosas bien, pero no estoy acostumbrado, yo monté mi personaje, pero eso fue cogiendo fuerza cuando dije: ‘voy a jugar lo mío, yo llegué solo, me voy solo’”, aseguró el actor.

Explicó que, realmente, la tensión en la casa comenzó cuando se posicionó frente a La Liendra. “Yo abrí mis cartas hace 15 días nominando a La Liendra cuando me hacen una pregunta en este mismo sitio, cuando me dijeron que a quién pondría en la placa, a una persona peligrosa, y en qué sentido, a mí me parece peligroso un contrincante pesado que es La Liendra, entonces yo simplemente dije eso porque es el juego”, aclaró.

¿A quién nominó Coco tras su eliminación de ‘La casa de los famosos’?

Antes de abandonar la competencia, el participante fue cuestionado por los presentadores sobre la persona a la que dejaba en placa de nominados. Sobre eso, dijo:

“A Melissa Gate. Me parece una persona que es muy estratega, es muy inteligente, pero no le compro ya su personaje, entonces, por eso la nomino, no sabe aceptar las cosas y pienso que uno tiene que aceptar, yo se lo dije de la mejor manera”.

Durante el posicionamiento, horas antes de la gala de eliminación, Melissa se refirió a Coco: “Que este señor a mí no me hable, de ahora en adelante es un hipócrita y es mí enemigo. Para mí Coco es objetivo militar. A mí que ni me dirija la palabra. Usted tiene derecho a decir lo que piensa, pero fíjese en lo que dice y sobre todo si me lo va a decir a mí, a Melissa Gate, tan bella como peligrosa, más peligrosa que bella, querido”, aseguró.