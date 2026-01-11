Así reaccionaron Jhonny Rivera, Jessi Uribe y más a la muerte de Yeison Jiménez

La muerte de Yeison Jiménez enlutó al mundo del entretenimiento en Colombia. El artista de 34 años sufrió un accidente en una avioneta junto a su equipo de trabajo en Paipa, Boyacá. Amigos cercanos, colegas y figuras del género se volcaron a sus redes sociales para compartir su tristeza por la pérdida del cantante, a quien muchos recordarán como un hombre noble, trabajador y profundamente humano.

Así despiden a Yeison Jiménez

Entre los mensajes más emotivos, destacaron los de Jhonny Rivera y Jessi Uribe, dos artistas que compartieron no solo el escenario, sino también una profunda amistad y respeto por Jiménez a lo largo de su carrera.

El intérprete de El intenso, escribió: “Hermanito, siento un vacío tan grande en mi pecho, hay cosas que uno no logra entender, pero lamentablemente debemos aceptar, siento una tristeza por tus hijitos, tu esposa tu familia y por todo tu equipo, el vacío es enorme, no hay palabras”.

Por su parte, Jessi Uribe, escribió: “Hoy canto y me pongo el sombrero por ti mi hermano @yeison_jimenez Te vas como Un gigante de la musica 🙌🏻🙌🏻 nos vemos arriba y sé que me recibirás CON EL CORAZÓN. Viva tu música y junto a ella tus recuerdos”.

Luis Alfonso, quien también era amigo del artista, publicó un video lamentando la muerte del intérprete de Aventurero: “Nos acabamos de enterar de tan mala noticia, de lo que acaba de pasar con nuestro parcero Yeison Jiménez, la verdad estamos vueltos mi#$%. Estamos muy aburridos, y no es para menos. Queremos enviar un saludo muy especial a doña Sonia, a sus hijitos, a su familia, a todos sus seres allegados, de pronto estas palabras no sirvan, no va a cambiar el resultado, pero quería pasar a decirles que lo siento mucho.

Para nadie es un secreto que en el tiempo que Dios nos lo regaló, fuimos muy parceros, hicimos música, tuvimos momentos bonitos, aprendimos mucho, más que una persona fue un gran artista. Lo quise, lo admiré mucho, lo sigo queriendo mucho, que en paz descanses, para allá vamos todos", dijo entre lágrimas.

Pipe Bueno, publicó un video donde compartió en un concierto junto a Yeison. Allí escribió: “Todavía no logro procesar esta noticia… Pero decido quedarme con los recuerdos y la gratitud. Con todo lo que viví junto a un amigo, pero también junto al colega, al compañero de tarimas, de canciones y de sueños. Yeison dejó huella en mi vida y en la de muchos. No solo por su talento, sino por su forma de ser y habitar el mundo. La vida es frágil y finita. Por eso hay que vivirla intensamente, amar sin medida y hacer lo que amamos como si hoy fuera el último día. Porque así, en un instante, se nos va… Hoy el género popular Colombiano está de luto. Perdimos a alguien que le dio un sentido enorme a esta industria. Todo mi amor y solidaridad para su familia, amigos y seguidores. Paz en tu camino, hermano".

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Luis Alberto Posada, agregó: "Una cosa fueron las diferencias artísticas y los procesos legales que existían entre él y mi persona, Pero eso no quita el dolor por la muerte de un ser humano tan joven , Mis condolencias sinceras a su familia y a sus seguidores y a su equipo de trabajo“.