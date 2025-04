Revelan la identidad de la mujer que estaba con Piqué en un restaurante en Miami

Esta semana, fue tendencia en medios de comunicación internacionales y nacionales unas imágenes, difundidas por Telemundo, donde se observa a Gerard Piqué, expareja de Shakira, compartiendo en un restaurante con una mujer, que no era Clara Chía, su novia.

Las instantáneas le dieron la vuelta al mundo e, incluso, se llegó a rumorar que, supuestamente, le estaría siendo infiel a Clara Chía, con quien lleva tres años de relación, desde que se separó de la intérprete de Ojos así.

¿Quién era la mujer con la que Piqué compartió en Miami?

Tras varios días de expectativa, Jordi Martin, el reconocido paparazzi español, quien ha seguido de cerca la vida de la barranquillera y del exfutbolista del Barcelona, dio a conocer la identidad de la misteriosa mujer.

A través de su canal de YouTube, el fotoperiodista aseguró: “yo me he puesto las pilas, he investigado y aquí está toda la verdad. Cuando veo la exclusiva en Telemundo, me pongo en contacto con el propietario de la factoría de azúcar, mi amigo desde hace muchísimos años, Ángel Sánchez. Le llamo y le digo, ‘amigo, ¿es cierto que Piqué estuvo comiéndose un helado con una chica?‘“, comenzó contando inicialmente.

Luego, explicó que su amigo desmintió los rumores de supuesto engaño a Clara Chía: “Él me dijo: ‘no, Jordi, seamos rigurosos con la información. Piqué llegó con su amigo Westcol y Westcol llegó con esta chica, Piqué estaba solo, era una cita de tres. Westcol con su novia y Piqué. Con lo cual, desmentimos, por completo, la información que dio Telemundo de que Piqué había tenido una cita romántica en Miami con otra chica. Es totalmente falsa la noticia”.

¿Quién es la novia de Westcol?

El año pasado, después de terminar con Aida Victoria Merlano, el creador de contenido fue captado con una mujer, quien, al parecer, sería María Isabel Villa. Se desconoce si ella es la misma persona que estaba con Piqué y Westcol comiendo helado.

Los planes de Piqué en Miami

Como se ha podido conocer, Gerard y Shakira hicieron un acuerdo para el cuidado de Milan y Sasha, sus hijos. Mientras la artista está de gira por el mundo, el exfutbolista se encarga de los niños en Miami, ciudad donde ellos residen junto a su mamá después de la separación. Cuando la artista regresa a casa, Gerard viaja nuevamente a Barcelona.

En su informe, Jordi Martin también se refirió a los planes de Piqué en Miami, para aprovechar el tiempo que está allá cuidando a sus hijos.

“Piqué se rodea muy bien en Miami. Ángel Sánchez es un empresario cubano muy exitoso. No sé cómo Piqué llegó a él, sé que Piqué quiere montar una empresa de marketing vinculada a la Fórmula 1 y al tenis. Él tiene muchas horas libres en Miami, lleva por la mañana a los niños al colegio, en las tardes los recoge. Él no maneja carro, tiene chofer. Esas horas que tiene muertas durante el día, quiere emplearlas en sus negocios en Estados Unidos”, afirmó el reportero.