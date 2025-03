Jordi Martin reveló la verdad detrás de la primera foto de Piqué con Clara Chía

El paparazzi Jordi Martin, famoso por estar al tanto de la vida de Gerard Piqué y su relación con Shakira, ha compartido detalles desconocidos sobre la primera foto que tomó de Piqué con Clara Chía. Esta imagen, que se convirtió en una prueba crucial de su romance, marcó un antes y un después en la vida del exfutbolista y su nueva pareja.

Durante esta semana, el fotoperiodista ha sido tendencia por las diferentes entrevistas que ha concedido hablando de su trabajo como paparazzi y cómo ha logrado obtener información de primera mano sobre la vida de la barranquillera, el exfutbolista del Barcelona y Clara Chía, su nueva pareja.

Jordin Martin pagó por conseguir la primera foto de Piqué con Clara Chía

Desde que se dio a conocer la separación de Shakira y Piqué, hace tres años, Jordi ha revelado todos los detalles sobre lo que ha ocurrido con ellos. El reportero fue quien captó la primera foto del también empresario con su nueva novia, con quien le fue infiel a la colombiana.

El amor de Clara y Gerard es para siempre. 🤍 pic.twitter.com/1PjOLkhy7N — ♥️ Página Fan ♥️ Clara Chia y Gerard Piqué ♥️ (@ClaraYGerard) September 19, 2023

En una reciente entrevista con Cara a cara de Rodner Figueroa contó cómo hizo para obtenerla durante la boda de uno de sus compañeros de trabajo, socio de Kosmos, su empresa. “Me costó dos meses encontrar a Piqué con Clara Chía. Yo no los veía por ningún lado. Al final les agarré. Me fui a la empresa donde trabaja Piqué, a Kosmos, y hablé con una trabajadora. Le puse sobre la mesa 5.000 euros. Eso es lo que más le duele a Piqué, que tuve que comprar a un trabajador suyo... Esta persona me dijo: ‘Voy a aceptar tu propuesta y tengo que decirte que de aquí a dos sábados se casa nuestro jefe que es el socio de Piqué en una finca en el Norte de Cataluña y ahí vas a poder a hacer la foto porque va a venir con Clara’“, contó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Esa información le salió cara a la persona que le contó, pues días después fue despedida de la empresa. “La echaron porque Piqué fue muy astuto y le puso varias trampas y la descubrió”, aseguró el reportero gráfico. Esa imagen desató una ola de comentarios, en su mayoría, criticando a la relacionista pública por su apariencia, sobre todo por su pelo, pues según muchos, no se había arreglado nada, pese a que estaban en una boda.

El reto era grande, pues ese lugar estaba lleno de filtros de seguridad. ¿Cómo logró entrar sin ser descubierto? “Es un plan de guerra. Yo iba de camuflaje porque hay drones, había tres anillos de seguridad y pasé los tres. Ya en el último filtro me meto en el bosque... Yo ya podía disparar la cámara con un teleobjetivo enorme y ya era esperar. Cuando les veo llegar era como escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven", aseguró.