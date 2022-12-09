Así reaccionó Nodal al ser cuestionado sobre permiso para que su hija viaje con Cazzu

Cazzu y Christian Nodal han protagonizado algunas polémicas relacionadas con su relación sentimental que terminó en mayo del año pasado. Aunque al principio los artistas aseguraron que terminaron en buenos términos, con el paso del tiempo comenzaron a ventilar sus problemas.

Recientemente, la cantante argentina aseguró que el intérprete de Adiós amor le negó el permiso para que su hija salga de Argentina y viaje con ella durante sus giras. “Yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y todavía no lo tengo. Parecía algo básico de entender... En ese momento me estaban diciendo que tenían el control sobre mí y sobre mi hija. Fue uno de los peores momentos de mi vida”, dijo.

Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar. Fotografía por: Redes sociales

¿Qué dijo Nodal sobre las declaraciones de Cazzu?

Hasta el momento, el cantante de música regional mexicana no se había pronunciado al respecto. Sin embargo, recientemente se volvió tendencia al ser abordado por la prensa mientras iba a bordo de su camioneta junto a Ángela Aguilar.

Aunque llevaban los vidrios de las ventanas arriba, los periodistas no dudaron en cuestionarlos. Uno de ellos preguntó: “Nodal, ¿por qué no darle permiso a Inti de que viaje con Cazzu?“. Asimismo, otra periodista les dijo: “¿Ángela, permites que Christian no le de permiso?”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aunque ninguno de los artistas bajó la ventana para responder, las cámaras registraron su reacción. En lugar de molestarse por los cuestionamientos, Nodal se mostró muy sonriente, mientras que Ángela saludaba a la prensa con su mano.

Una de las conductoras del programa La mesa caliente analizó el video y dijo: “Es un momento muy incómodo para ellos. Sabemos que desde adentro ellos escuchaban perfectamente lo que les estaban preguntando. Ellos nada más atinaban a sonreír, lo que muchos internautas están asegurando que es una falta de respeto y una burla a una situación de una mamá que desesperada está pidiendo al padre de la niña que le de los papeles para que pueda justamente viajar a México a la gira de conciertos que ella tiene en Octubre”.

En redes sociales hay opiniones divididas: “Qué bueno que no les respondió, bravo Nodal, muy bien hecho”, “ahora se ríe, pero le llegará su hora”, “Nodal siempre poniendo las cartas bajo la mesa”, “no era el momento es su vida personal y se arregla en privado”, “qué poco hombre”, “qué falta de respeto a la privacidad y a la vida de ellos eso les concierne solamente a ellos”.