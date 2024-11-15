Exnovia de Nodal expuso “modus operandi” del cantante: “no ha cambiado nada”

Las recientes declaraciones de Christian Nodal en su entrevista con Adela Micha se convirtieron en tendencia no solo en México, sino también en varios países de Latinoamérica. El artista de música regional contó su versión de lo que habría ocurrido con Cazzu. Sin embargo, desató una ola de críticas, sobre todo porque reveló que, a los ocho días de haber terminado su relación con la mamá de su hija, comenzó a salir con Ángela Aguilar y, en menos de 20 días se casaron en Roma.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Fotografía por: Instagram @angela_aguilar_

¿Qué dijo la exnovia de Nodal?

Además de eso, el artista también habló de sus relaciones pasadas. En Tik Tok apareció una mujer llamada Lisa Fernanda Macías, quien aseguró haber sido novia del cantante cuando estaban estudiando.

“De esta relación salió la joyita que es “Te fallé”. No tenía idea que esa canción era para mí, yo me enteré años después gracias a la entrevista que él dio contando la historia. Fue bien cagado para mí estar sentada comiendo en la mesa en mi casa con esa entrevista de fondo y estar escuchando a un wey con el que tuviste historia, contar tu historia, pero en televisión abierta", comenzó diciendo.

Aseguró también que, aunque ella creía que había sido la única novia de esa etapa de la vida del cantante, tras escuchar esa entrevista, ahora cree lo contrario: “Según yo, yo fui su única novia de preparatoria y hasta ahí, pero a como se carga el historial, no metería las manos al fuego diciendo que sí fui la única. Lo que sí sé es que yo nunca quise regresar y de eso no me arrepiento de nada".

“Era de muchos impulsos”: reveló exnovia de Nodal

La creadora de contenido también afirmó que la forma de ser del cantante con sus parejas sentimentales es la misma a la que ella conoció cuando estuvieron juntos: “Lo que yo alcancé a conocer de él en la época que lo conocí, no es muy diferente a lo que yo escuché en esa entrevista. Lo recuerdo como a una persona que era de muchos impulsos. Me había terminado a mí para el día después estar de cabrón con otra y ahorita, 10 años después de esa historia, se esté repitiendo, pero ahora la diferencia es que lo dijo él al público”.

Finalmente, agregó: “que la gente ya conozca cómo es su modus operandi, a mí me hizo sentir como un poquito de decepción por ver que ha cambiado tanto y a la vez no ha cambiado nada. Yo más que nadie sé perfecto que no se debe y no se puede juzgar a la gente por solamente un video, pero una serie de eventos que has estado repitiendo a lo largo de los años y que desgraciadamente se han hecho públicos, yo creo que sí te invitarían a reflexionar la manera en la que estás empezando o siendo en las relaciones es la más sana para ti".