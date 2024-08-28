En entrevista, Nodal revela explosivos detalles sobre su relación con Cazzu y Ángela

Después de más de un año de especulaciones sobre el triángulo amoroso de Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu, el intérprete de Adiós amor rompió el silencio y dio su versión de lo que sucedió.

Cronología de la relación de Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar

En junio del año pasado se hizo pública la ruptura de Nodal y Cazzu. Sin embargo, lo que llamó la atención es que al poco tiempo, el cantante de música regional confirmó su romance con la hija de Pepe Aguilar. A raíz de eso, se rumoró en redes sociales que, supuestamente, él le fue infiel a la madre de su hija con Ángela.

En una reciente entrevista con Adela Micha, Christian aclaró lo que, en realidad, ocurrió. Reveló las fechas exactas de cómo terminó todo con la argentina y cómo inició su relación con Aguilar.

¿Por qué Nodal terminó su relación con Cazzu?

Hasta el momento, se desconocían las verdadera razones de la ruptura de los cantantes. Nodal aseguró que fue porque ya no había entre ellos el mismo ‘filling’: “No pasábamos mucho tiempo juntos, fue muy complejo, el primer año de novios con la madre de mi hija, tenía 92 fechas ese año, era una locura y la manera en que funcionamos fue tratar de estar todo el tiempo que podíamos, la dinámica era hacer nuestra burbujita, no fue fácil. Me dijo algunas veces: ‘yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas, búscate otra mujer mientras yo no me entere y todo va a estar bien’. En los últimos meses estuvimos rompiendo y volviendo, no pasaba más de dos días y todo se arreglaba, sobre todo porque tenemos una hija".

El artista aseguró que, aunque lo intentaron, al final tomaron la decisión de ponerle punto final a su historia: “Nosotros terminamos la relación el 8 de mayo y hubo mucha confusión porque iba a ser el día del padre en junio. Nosotros ya habíamos terminado seis veces antes, pero ese día fue la definitiva para mí. Yo no quería dejar morir relación, yo quería estar presente todos los días para mi hija. Los dos luchamos mucho por eso, pero se acabó la química, éramos como roomies, éramos amigos, muy buenos amigos, pero ya no éramos pareja, no existía esa chispa, esa pasión, de nuestra boca no salía nada que fuera de amor. Yo no quería que mi hija creciera pensando que eso es el amor. Me rompió el corazón cuando me dijo: ‘búscate a alguien más, nomás que yo no me entere’. Eso no era lo que yo estaba buscando”, aseguró.

Christian Nodal y Cazzu. Fotografía por: Instagram @nodal

¿Cuándo comenzó la relación de Nodal y Ángela Aguilar?

Aunque su romance se hizo público en junio, la relación de los intérpretes de Dime cómo quieres inició un mes antes, seis días después de la ruptura con Cazzu.

“Yo con Ángela comencé a salir el 13 o 14 de mayo. Ella y yo nunca habíamos compartido en un contexto donde no fuera profesional. En pandemia tuvimos algo bonito, conectamos, era estar hablando por videollamada todo el rato y esa relación no funcionó, a mí me daba mucho miedo todo, era mi primera vez que me estaba vinculando con una persona pública y ella es una niña, era la edad. Yo tenía 22 y ella 16. Ese 13 de mayo me encontré con una Ángela más madura, previo a la pandemia siempre la vi súper bella, talentosa, no existía un coqueteo, todo pasó en la pandemia cuando le mandé la canción a mi suegro para que la aprobara, ahí fue donde surgió el romance con ella. Pero por miedos, por enamorado, por perro, no pudimos. No volvimos a hablar nunca más, cuatro años pasaron”.

El matrimonio que se hizo público fue el 24 de julio; sin embargo, Nodal y Ángela tuvieron otra ceremonia aún más íntima un mes antes: “Hay algo que me pesa y pido disculpas a la madre de mi hija, yo sí quise resguardar mi relación con Ángela. Yo me casé con ella en Roma el 29 de mayo, yo veía la tormenta que se estaba viviendo, yo había hablado con mi suegro. Ese día, terminando un evento le dije ‘vámonos de aquí, quiero caminar contigo, que no nos tomen fotos, todo privado’. Se dio todo, nada fue planeado. Yo decía ‘ella es, es el amor de mi vida, me quiero casar con ella’. Entonces organicé una boda espiritual, porque la legal no se podía. Nunca había encontrado el amor por las razones correctas”, contó el artista.

¿Qué dijo Cazzu de la relación de Nodal con Ángela?

Según contó Christian, al comienzo de su ruptura con Cazzu, ella lo habría tomado aparentemente de buena manera; de hecho, afirmó, habían quedado en buenos términos. “Yo el 20 de mayo le avisé a mi ex que estaba saliendo con alguien, con una figura pública y lo tomó bien”.

Sin embargo, en octubre del 2024 la artista argentina concedió una entrevista donde expresó su molestia dando a entender que el padre de su hija la habría engañado con Ángela y que, contrario a lo que se había dicho, ella sí había salido lastimada:

“Yo me sentí muy perdido porque la relación estaba bien, eso fue lo que entendí por nuestras conversaciones. Yo no hablé antes de la ruptura y ese tema porque en lo que habíamos hablado nunca pactamos hacer entrevistas, para nosotros siempre fue algo de nosotros dos. Ángela no le rompió el corazón a mi hija, solo hay dos responsables y es mi expareja y yo. En la historia con mi expareja nunca entró Ángela en el radar, nunca estuvo presente, nunca hubo un mensaje o hablarnos, nada, Ángela no existía en todo lo que duró mi relación, casi dos años. Ella mencionó que nosotros la volvimos a ella parte de un plan monstruoso, yo no entendí de dónde venía todo eso".