Así se ve el lugar donde están las cenizas de Yeison Jiménez, tras un mes de su muerte

Ha pasado un mes desde que el mundo de la música en Colombia se conmocionó con la repentina muerte de Yeison Jiménez, uno de los artistas de música popular más importantes del país. El cantante sufrió un accidente aéreo, tal como lo había soñado en varias oportunidades. En el siniestro, también murieron cinco personas más que hacían parte de su equipo de trabajo.

El impacto que generó la muerte de Yeison fue tan grande que el 31 de enero,su agrupación y varios amigos y colegas del género, le rindieron un homenaje en el Estadio El Campín, con un concierto donde se corearon sus más grandes éxitos, los mismos que lo llevaron a la fama.

Un mes sin Yeison Jiménez

El martes de esta semana se cumplió un mes de la tragedia. Durante estos días, familiares, amigos y fanáticos, han aprovechados las redes sociales para dejar conmovedores mensajes recordando al artista de 34 años.

Lina Jiménez, su hermana, realizó un emotivo post expresando su dolor por la ausencia del ‘Aventurero’. “Desde que te fuiste, hay un silencio que no logro explicar. Me haces falta en las cosas más simples, en una conversación, en una risa, en esos momentos donde siempre estabas para mí sin tener que llamarte. Aún me cuesta creer que ya no puedo abrazarte, pero te siento en mis recuerdos, en todo lo que vivimos y en el amor tan grande que nos unió durante 34 años. Fuiste más que mi hermano, fuiste mi cómplice, mi apoyo y una parte de mi vida que jamás se va a borrar. Gracias por haber estado, por cuidarme y por dejarme tantos momentos hermosos para guardar en el corazón. Te extraño todos los días, y te seguiré amando toda la vida. Tu hermana, que no te olvida. Nunca pensé que esta sería nuestra última foto aquella madrugada del 10 de enero”.

Un detalle que también llamó la atención de los internautas fue un video que se hizo viral en TitTok del osario de Yeison. Allí se observan los nombres completos del artista, junto con su fecha de nacimiento y la fecha de su muerte. A su lado, unas rosas de color rojo y blanco.

Los internautas no dudaron en comentar: “estén donde estén sus cenizas, vivirá por siempre su recuerdo y su música en todo lado”, “es tan difícil superarlo”, “aquí los recordaremos y respetaremos su legado”, “por siempre y para siempre Aventurero”, “qué triste”.