Así se ve hoy Jhoan Álvarez de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’. ¿A qué se dedica?

Jhoan Álvarez y Sara Uribe se dieron a conocer en el mundo del entretenimiento tras su participación en Protagonistas. La modelo paisa y el actor comenzaron una relación en medio del programa, pero terminaron una vez salieron. En una entrevista con Dímelo King, la presentadora contó en una oportunidad que Álvarez no la volvió a llamar nunca más. “Sí, yo tuve allá un novio que se llamaba Jhoan. Él ganó conmigo, es que todos los que están conmigo ganan”, dijo, refiriéndose a que eran una de las parejas más queridas de la Casa Estudio.

Aunque la relación no duró mucho, solo lo que duró el reality, la modelo aseguró que fue una bonita experiencia: “Éramos la Barbie y el Ken, claro que nunca hicimos el tirititi, si se podía, pero yo no lo hice. Yo no quería y él tampoco, fue una relación muy bonita en el programa”.

¿Qué pasó con Jhoan Álvarez después de ‘Protagonistas’?

Tras su participación en el reality de convivencia, Álvarez abandonó sus estudios en Derecho y se dedicó a la actuación. Más adelante se radicó en México, aunque no tuvo muchas oportunidades para desarrollar su carrera. “Mi vida cambió mucho y tomó un rumbo muy diferente tras mi paso por Protagonistas de Nuestra Tele, tanto así que pasé de estudiar Derecho a entrar a academias de actuación, pero mi esencia sigue siendo la misma”, dijo en una oportunidad.

Aunque no obtuvo muchas puertas abiertas en la actuación, sí ocurrió con el modelaje, donde ha trabajado con diferentes marcas. En su cuenta de Instagram tiene 180 mil seguidores, y aunque no es muy frecuente en sus publicaciones, allí se destacan fotos y videos de esta faceta que ha venido desarrollando en los últimos años.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Estás increíble gracias a Dios sigues con tu vida y se ve que te va bien muchas bendiciones”, “gracias a Dios sigues con tu vida y se ve que te va bien muchas bendiciones”, “eres admiración e inspiración desde 2012”, son algunos de los comentarios de sus seguidores”.