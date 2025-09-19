Así suena Mane Díaz, papá de Lucho Díaz, cantando en su primer álbum vallenato

Mientras que el deportista colombiano Luis ‘Lucho’ Díaz brilla en el fútbol europeo, hasta hace poco en el Liverpol de Inglaterra y más recientemente en el Bayer Munich, de Alemania, su padre, sigue aumentando en popularidad.

Mane Díaz como es ampliamente conocido entre sus seguidores, no solo es un personaje multifacético muy activo en redes que hace sus propias entrevistas, actúa y es imagen de algunos lugares en la costa colombiana, sino que es sabido que además es un intérprete musical.

Luis Manuel Díaz, como es su nombre de pila, es a los 58 años toda una figura en la región Atlántica colombiana. Recientemente estuvo amenizando eventos como el Festival Francisco el Hombre y la celebración de los 60 años del departamento.

Mane Díaz escogió a Danni Salazar como su acordeonero

Ahora el nacido en Barrancas, La Guajira, que recordemos estuvo secuestrado hace dos años, lanza oficialmente su primer trabajo musical vallenato que denominó “su primer DVD" que incluye canciones como: “No me hallo sin ti” y “No lloraré”.

Mane escogió como su acordeonero a Danni Salazar y uno de sus hermanos, Gaby Díaz es coristas en el grupo que se ha visibilizado en las redes sociales.

“Las palabras de aliento que me dan en cada presentación son la motivación para seguir grabando. Hace un año llegamos con la idea de grabar dos o tres temas, pero las cosas se tornaron diferentes”, dijo Mane Díaz, en una de sus declaraciones a propósito de su primer trabajo.

En una entrevista con el espacio ‘Los Informantes’ del canal Caracol, Díaz contó que en principio la intención era grabar un par de canciones, peor pronto el proyecto se amplió y hubo material para un álbum completo. Según el diario regional El Pilón en la presentación que tuvo Díaz y su acordeonero en las fiestas de las seis décadas de la Guajira, el público lo respaldó bastante.

En sus redes sociales Mane y su compañero de fórmula invitaron a escuchar sus temas. "Disponible el 4 de septiembre!!En todas las plataformas digitales y nuestro canal de YouTube. Primer DVD “Mane & Danni” pal’ mundo", escribió el nuevo artista.

Paralelo a su carrera como músico, Mane sigue cultivando y apoyando nuevos talentos deportivos donde está a la cabeza de la Fundación ‘Sembrando Esperanza’, creada por su hijo Luis para que pequeños puedan desde edad temprana practicar el deporte.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento y la farándula.