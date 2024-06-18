Nodal y Ángela Aguilar fueron captados en tenso momento en los Latin Grammy

El pasado jueves 13 de noviembre, se llevó a cabo la edición número 26 de los Premios Latin Grammy en Las Vegas, que dejó como gran ganador a Bad Bunny con cinco gramófonos.

¿Qué pasó con Nodal y Ángela Aguilar en los Latin Grammy?

Christian Nodal ganó en la categoría a Mejor Álbum Ranchero/Mariachi, misma en la que competía su suegro Pepe Aguilar. El artista subió al escenario para dar su discurso de agradecimiento, pero sus palabras generaron terminaron generando polémica en redes sociales.

“Muchísimas gracias de todo corazón; a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor. A Sony Music gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo”.

Muchos internautas notaron que en su discurso no mencionó a Ángela Aguilar, su esposa; un gesto que sí tuvo en su momento con sus exparejas Belinda y Cazzu en años anteriores.

Por ejemplo, en el 2021, el cantante dijo: “a todas las personas que amo por estar aquí esta noche, al amor de mi vida, a mi mamá, a mi papá, a todos mis fans que siempre están presentes”. La cámara enfocó a Belinda, con quien sostenía una relación en ese momento.

Un año más tarde, en el 2022, también mencionó a Cazzu: “Muchísimas gracias a todos mis fans que son el principal motivo por el cual me dedico a hacer música, a Roberto, a todo el equipo de Sony por darme tanto amor, tanto cariño, por confiar en mí. A mi amor Julieta, gracias por reiniciarme la vida y por hacerme amar los premios, los amo muchísimo a todos, muchísimas gracias por esta noche y por este premio”.

Reacción de Ángela Aguilar al discurso de Nodal en los Grammy. ¿Está molesta?

En redes sociales no pasaron desapercibida la reacción de la hija de Pepe Aguilar. Cuando Nodal baja del escenario, intercambia unas palabras con su suegro, pero a Ángela, quien luce una expresión seria, no la determinó.

Enseguida, la artista de 22 años se sienta en la silla, mientras su esposo continúa saludando a parte de su equipo que estaba allí. Al parecer, Pepe le pide a su hija que se levante y que abandonen el lugar.

Los comentarios en redes no se han hecho esperar: “Está enojada”, “se le borró la sonrisa a Ángela”, “se nota la tensión”, “es evidente que están molestos”, “quedó furiosa porque no la mencionó”.