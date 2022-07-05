Bad Bunny y Gabriela Berlingeri fueron captados nuevamente juntos. ¿Volvieron? Imágenes

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri tuvieron una relación intermitente de 2017 a 2022. Pese a su ruptura, la diseñadora puertorriqueña ha estado presente en momentos importantes de la carrera del intérprete de Tití me preguntó, como su reciente actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, al que ella asistió como parte de su círculo cercano. Además, se les ha visto juntos en varios países durante la gira del artista, incluyendo cenas en Buenos Aires y salidas en São Paulo, lo que ha desatado rumores sobre una posible reconciliación.

¿Bad Bunny y Gabriela Berlingeri se reconciliaron?

Las especulaciones sobre una posible reconciliación amorosa entre Bad Bunny y la diseñadora Gabriela Berlingeri han vuelto a cobrar vida después de que una serie de imágenes y videos recientes los mostraran juntos en Sídney, donde el cantante puertorriqueño sigue con su gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Este martes, fueron vistos llegando juntos a Australia, lo que llamó la atención de medios y fanáticos tras varias apariciones públicas conjuntas en diferentes ciudades del mundo en las últimas semanas.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

La pareja fue vista disfrutando de un soleado día en la playa de Tamarama, en Sídney. En las fotos que han circulado por medios internacionales, Gabriela Berlingeri aparece luciendo un bikini mientras se divierte en el mar, mientras que Bad Bunny optó por un look relajado con sudadera, pantalones cortos, gorra y gafas de sol, manteniendo un perfil bajo, pero con una sonrisa. Los dos fueron vistos charlando y paseando por la arena, luciendo relajados. Aunque no mostraron gestos evidentes de cariño frente a las cámaras, se notaba que estaban disfrutando de su tiempo juntos en un ambiente alejado de los escenarios.

“La mujer de su vida”, “estoy tan feliz de que estén juntos de nuevo”, “con la que realmente él se siente bien”, “esa es su alma gemela”, “todos vuelven a donde fueron feliz”, “no importa con cuantas chicas esté ella siempre vuelve”, “en realidad ella es mejor que Kendall”, “¡Qué feliz estoy por estos dos! Cuando la conoció le dijo a su papá que esa es la chica con la que me casaré”, “todos estamos sanando con esta relación”, “ella es la incondicional”, “tiene una belleza natural, tanto en su rostro como en su figura, que se siente simplemente auténtica”, “los verdaderos saben que nunca se separaron y están juntos desde 2019”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.

Por ahora, ninguno de los dos se ha referido al respecto para confirmar o desmentir que estén juntos nuevamente como pareja. Sin embargo, muchos de sus seguidores guardan la ilusión de verlos como novios.