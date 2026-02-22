Así fue el homenaje que Bad Bunny le rindió a Willie Colón en su show en Brasil

La noticia de la muerte de Willie Colón conmocionó al mundo de la salsa. Artistas de diferentes géneros musicales han usado sus redes sociales para despedir al cantante de 75 años, quien, según las primeras versiones, falleció luego de sufrir problemas respiratorios.

Pietro Carlos, mánager del artista escribió: “Willie no solo cambió la salsa. La expandió, la politizó, la vistió de crónicas urbanas y la llevó a escenarios donde nunca había estado. Su trombón era la voz del pueblo”.

Homenaje a Willie Colón

Este sábado por la noche, durante uno de los conciertos de su gira mundial “Debí Tirar Más Fotos World Tour” en São Paulo, Brasil, Bad Bunny hizo una pausa en su espectáculo para rendir un emotivo homenaje al icónico músico. “Hoy se fue una de las leyendas que aportó a este género tan hermoso y tan legendario”.

El artista destacó que esa influencia siempre estará presente mientras haya nuevas generaciones que mantengan vivos los ritmos caribeños y la salsa, enfatizando el impacto que Colón ha tenido en la música latina. “Así que, de parte mía y de Los Sobrinos, le deseamos que descanse en paz a Willie Colon. Mucha fortaleza a su familia. La inspiración de muchos de estos grandes músicos que dejaron en la tierra no va a morir nunca mientras sigan existiendo jóvenes talentosos como estos que están aquí, manteniendo la música y la salsa y todos los ritmos caribeños vivos”.

El homenaje no fue solo un gesto de respeto, sino también un momento que logró unir a diferentes generaciones de fanáticos y artistas en torno a la música latina. A pesar de que Bad Bunny proviene del género urbano, no dudó en reconocer la importancia histórica de Colón y su influencia, incluso en artistas que van más allá de la salsa. Miles de asistentes compartieron videos del evento en redes sociales, donde se puede apreciar cómo el público aplaude y se emociona con las palabras del puertorriqueño, demostrando que el legado de Willie Colón trasciende estilos y décadas.

Los fanáticos comentaron el gesto del puertorriqueño: “Justo le dedica las palabras a Willie Colon en el país menos salero del mundo”, “A pesar de que Willie Colón no apoyaba a Bad Bunny, él nunca le faltó el respeto al maestro y nunca lo dejo de admirar”, “Bad Bunny sabe que sin un Willie Colón no hubiera sido posible que el estuviera en SÚPER BOWL”, “De pronto para Willie Bad Bunny no era de su agrado, pero para Bad Bunny fue inspiración”.