Beéle se pronuncia al convertirse en el primer artista con 6 fechas en el Movistar

Llenar el ya icónico Movistar Arena de Bogotá es un logro para cualquier artista, por supuesto llegar a dos o tres fechas seguidas es una meta que no todos logran. Por esto, Beéle ya era noticia al llegar a cinco fechas seguidas en el recinto capitalino.

Ahora, conforme a lo anunciado por Páramo Presenta, el artista es el primero en lograr seis fechas seguidas en este escenario.

La organización anunció que a las fechas ya anunciadas, se suma el 27 de noviembre.

El artista, que recientemente lanzó su trabajo Borondo y vive un momento complejo en su vida personal tras la filtración de un video íntimo, se pronunció sobre lo que significa ser el artista con más presentaciones de una misma gira en el Movistar Arena.

Beéle se mostró agradecido con Bogotá, junto a Valentina Taguado

Su pronunciamiento se dio en un reel donde inicialmente quien habla es su amiga, la actual participante de ‘MasterChef celebrity’, Valentina Taguado

“Cuán agradecido estoy con todo el apoyo que me ha brindado Bogotá. No me esperé que fuera a llegar aquí tampoco”, se le escucha decir al artista, en medio de imágenes donde se le ve ascendiendo al famoso cerro de Monserrate, junto a su amiga, quien previamente hizo una introducción verbal al video sobre el ascenso de los artistas.

“Mi mayor interés es que la gente se goce tanto cada concierto, se viva tanto la experiencia. Uno se siente orgulloso siempre de donde vino, de la gente con la que se crió, de la gente con la que se compartieron momentos increíbles, de la familia, del amor. Para así llegar al momento de, por primera vez, marcar la historia de un Movistar Arena, con seis Movistar Arena. La historia ya está escrita por Dios. Hay que seguirla viendo y disfrutándola, nada más”, complementa el cantante.

Todas las fechas de Beéle en el Movistar de Bogotá

En la cuenta oficial de Páramo Presenta se lee en la publicación al respecto: “¡Se escaló este borondo en la capital! imagínate tú y yo, yo y tú… con Beéle haciendo historia con su SEXTA fecha en el Movistar Arena”.

Las boletas de la nueva fecha estarán disponibles en tuboleta.com a partir del 15 de septiembre desde el mediodía.

Los otros cinco conciertos de Beéle en este escenario están programados para el 14, 15, 16, 17 y 26 de noviembre del 2025.

Aquí más noticias que son tendencia