Béele visitó el restaurante de Luis Miguel, pagó millonaria cuenta y dejó regalo

Beéle es sin duda uno de los intérpretes colombianos de mayor proyección internacional, muestra de ellos es la reciente colaboración con Shakira y Ed Sheeran del tema de la colombiana ‘Las caderas no mienten’ y su participación en la última gala de los Premios Billboard.

El también barranquillero se alista para asumir un gran reto profesional, pues es el primer artista en lograr vender seis fechas seguidas de un mismo tour, en el ya mítico escenario de Movistar Arena de Bogotá.

Béele estará en dicho recinto los días 14, 15, 16, 21, 22 y 27 de noviembre.

“Cuán agradecido estoy con todo el apoyo que me ha brindado Bogotá. No me esperé que fuera a llegar aquí tampoco”, dijo ascendiendo al cerro de Monserrate de la capital cuando se conoció la noticia de sus seis conciertos, hace algunas semanas.

“Mi mayor interés es que la gente se goce tanto cada concierto, se viva tanto la experiencia. Uno se siente orgulloso siempre de donde vino, de la gente con la que se crió, de la gente con la que se compartieron momentos increíbles, de la familia, del amor. Para así llegar al momento de, por primera vez, marcar la historia de un Movistar Arena, con seis Movistar Arena. La historia ya está escrita por Dios. Hay que seguirla viendo y disfrutándola, nada más”, dijo el cantante sobre el reto que implica el récord que ya posee en el Movistar Arena.

¿Cuánto pagó y que comió Beéle en restaurante de Bogotá?

Pero antes de pararse en escena, Beéle quiso hacer una especie de scouting por la capital y llegó a cenar en un lujoso restaurante. Escogió el mismo que el cantante Luis Miguel visitó, cuando vino por última vez al país en febrero del 2024: La Cabrera, especializado en parrilla argentina y ubicado en la tradicional zona G de la capital.

Según estableció Vea, Beéle llegó acompañado de su mánager y un par de amigos y aunque la administración del local quiso tener una atención con él, el artista insistió en pagar toda la cuenta y canceló una de más de un millón de pesos. Sobre el menú, se sabe que lo que más disfrutó fueron los tradicionales chunchulines y mollejas de la cocina argentina, especialidad de la casa, y por encima de licor, prefirió probar varios postres.

Al final, además de fotografiarse con comensales y trabajadores que lo reconocieron, dejó un regalo: firmó uno de los platos de la pared de la fama que tiene el restaurante donde ahora su firma está al lado de la de Luis Miguel y otros famosos como Mamá, Rey Ruiz, Carlos Vives, Fito Páez, Andrea Valdiri y Marcos Witt, entre otros.

