⁠Belén Alonso de MasterChef: el maltrato psicológico de su ex. “Me decía que era mala mamá”

‘MasterChef Celebrity’ pone a prueba en cada episodio la habilidad para cocinar platos libres, ya sea siguiendo instrucciones o utilizando ingredientes específicos. Dichas pruebas se realizan en grupo o de manera personal.

Así los aspirantes a llevarse el premio mayor van avanzando en la competencia. En las pruebas, quien lo haga mejor puede llevarse un pin de inmunidad, un beneficio o salvarse de la eliminación. Por el contrario, quienes no llenen las expectativas del jurado, se llevan el odiado delantal negro que los pone en riesgo.

En un episodio anterior los participantes debían preparar un plato relacionado con sus sentimientos. Los jurados dieron instrucciones para llevar al atril una receta que les recordara un momento crucial de sus vidas.

En medio de estas instrucciones, la chef Belén Alonso, quien es considerada una de las más exigentes jurados del reality y quien no es muy dada a hablar de su vida privada, más allá de mencionar que tiene tres hijos, sorprendió al hacer una revelación después de que Claudia Bahamón les indagara a los jueces sobre momentos en los que lloraron.

La reconocida cocinera mencionó que vivió un proceso complejo con su exesposo cuando aún estaban juntos, ya que él la maltrató de manera sutil psicológicamente hablando. “A mí me dieron las gracias por participar en un matrimonio, después de 12 años, me avisaron ‘ya me voy’, y yo siempre trabajé, era como el señor de la casa, yo cooperaba igual, como muchos matrimonios hoy en día, pero aquí el señor se desapareció”, dijo sobre uno de los momentos que más han marcado su vida, con la voz entrecortada.

“Me decía que yo era mala mamá”, Belén Alonso sobre su ex

“Me acuerdo que fui con mi doctor y le dije ‘soy la peor mamá del mundo’, yo tenía eso taladrado en el cerebro, porque mi exmarido me decía que yo era mala mamá, y que yo era una mala mamá porque trabajaba y porque no estaba en la casa con mis hijos, pero él vivía de mí”, puntualizó quien ahora recibe mucho agradecimiento de parte de sus hijos por cumplir a cabalidad no solo con su rol de madre, sino incluso como papá.

“Cuando es el día del padre, a mí mis hijos me felicitan, mis hijos me dan las gracias, me dicen porque tú eres mamá y papá, y es un común denominador en Latinoamérica las mamás que estamos solas”, dijo la chef que ahondó en lo complejo que puede resultar identificar la agresión psicológica, ya que es sutil.

“A mí me costó mucho entender el maltrato psicológico que es muy sutil y que te deja en la indefensión, y que te acabas creyendo las cosas. Entonces a mí se me quitó lo de mala mamá, soy la mamá más chingona que hay y mis hijos se divierten conmigo, somos una familia de cuatro pero somos como unos muérganos todos los días hablamos...”.

Al final, se mostró orgullosa de ser una madre soltera y extendió un saludo a todas las que están en esa situación: “Yo quiero felicitar a todas las mamás solteras, unas por elección y otras porque no les quedó de otra, pero aplaudo a todas esas mujeres el mundo porque somos un chingo y merecemos de verdad un aplauso”.

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