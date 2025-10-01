Jennifer López dice que divorciarse de Ben Affleck “fue lo mejor que me ha pasado”

La cantante y actriz de 56 años, habló recientemente en una entrevista sobre el proceso de divorcio que atravesó con el actor Ben Affleck.

Jennifer López, quien comenzó el trámite legal de esa diligencia en agosto de 2024, luego de dos años de matrimonio, citando diferencias irreconciliables, obtuvo la formalización oficial de la separación en enero de 2025.

En la entrevista con el espacio de CBS ‘News Sunday Morning’, Lopez explicó que, pese a lo difícil que fue, el divorcio le permitió crecer y explorar una nueva versión de sí misma. Allí afirmó que esa ruptura ha sido “lo mejor que me ha pasado en la vida”. Luego explicó sus palabras: “Me cambió. Me ayudó a crecer de la forma en la que necesitaba crecer”, comentó. También reconoció que ese periodo la ayudó a reconciliarse con la soledad y a ser más consciente de sus emociones y necesidades personales.

Uno de los momentos más complejos durante la separación fue la filmación de la película “Kiss of the Spider Woman”, en la que López protagoniza mientras Affleck fungió como productor ejecutivo. La cinta se estrenó en enero, coincidiendo con la etapa en que finalizaron el divorcio. Jennifer relató que cada día en el set disfrutaba su papel, pero al regresar a casa sentía un vacío emocional difícil de manejar. También agradeció públicamente a su ahora ex esposo por el apoyo y el financiamiento para que el proyecto fuera posible.

La historia de Jennifer López y Ben Affleck

Jennifer y Ben volvieron a ser pareja luego de su primer noviazgo en la década de 2000, con el reencuentro en 2021 y una boda en Las Vegas en julio de 2022. Luego vino un segundo enlace en la casa de él, un mes después. Sin embargo, las diferencias entre ellos se hicieron evidentes y decidieron poner fin a su matrimonio.

Actualmente, Jennifer mantiene una relación amistosa con Affleck. Explicó que ahora se siente más libre y feliz, y afirmó que este verano fue el mejor que ha vivido. “Me divertí mucho, ahora soy capaz de disfrutar más y no estoy bajo tanta presión”, afirmó. Su enfoque está en su bienestar personal y en continuar con su carrera artística.En la conversación también resaltó la importancia que tuvo su madre, Guadalupe Rodríguez, y su influencia en el amor por los musicales y la actuación. “Crecí viendo musicales. Mi mamá amaba cantar y bailar”, recordó la cantante. Este proyecto musical basado en una novela argentina ha sido para ella un refugio en momentos difíciles.

Además, Jennifer comentó que su proceso de sanación incluyó varias terapias para profundizar en sus patrones emocionales y comprenderse mejor. Afirmó que el autoconocimiento fue una herramienta clave en su evolución personal.

