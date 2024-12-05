Britney Spears enfrentaría una severa crisis de salud mental. “Sabe que necesita ayuda”

Britney Spears vuelve a estar en la conversación debido a su reciente comportamiento. La otrora ‘Princesita del pop’ fue arrestada el 4 de marzo pasado mientras conducía. Los medios señalaron que no sólo manejaba de manera imprudente, sino que estaría bajo los efectos de una mezcla de alcohol y sustancias.

Spears estuvo varias horas detenida antes de ser liberada. Ahora han surgido reportes sobre comportamientos inestables y el uso de medicamentos, por parte de la artista que logró liberarse de la tutela de su padre, quien tuvo el control de su vida y su fortuna por cerca de 13 años.

Us Weekly menciona que Spears podría estar abusando de medicamentos controlados, particularmente el Adderall (utilizado para tratar el TDAH), con el que ha lidiado por años señalando que “las pastillas son su verdadero punto débil”.

Las fuentes señaladas indican que para la artista las rupturas sentimentales han afectado su salud emocional. Recordemos que Spears se separó de su exesposo Sam Asghari y luego, tras una relación con Paul Richard Soliz, también rompieron.

Los hijos de Britney Spears atentos a su bienestar

En este aspecto lo único positivo que ha ocurrido es su reconciliación con sus hijos Preston Federline y Jayden Federline, quienes están preocupados por su conducta. “Ella los escucha más que a nadie”, indicó una fuente a la mencionada publicación.

El entorno de la artista estaría atento a ella tratando de apoyarla en el proceso, no obstante, según una fuente en realidad es complejo, ya que “pasa mucho tiempo sola en casa, lo que la lleva a tomar malas decisiones”.

De ahí que publicaciones extrañas que la artista ha tenido en sus redes serían producto justamente de la difícil etapa que podría estar atravesando.

Su reciente detención la habría hecho ser un poco más consciente de la situación al tiempo que habría reconocido estar demasiado vulnerable.

“Britney ha admitido que necesita ayuda, lo cual es un gran paso, pero lograr que la reciba no es sencillo” dijo el cercano a la artista referido por Us Weekly.

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