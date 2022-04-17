Britney Spears vende los derechos de su catálogo musical. La millonaria suma que recibió

A pesar de que Britney Spears lleva años fuera del escenario su vida sigue siendo noticia en los medios del entretenimiento en el mundo. La última vez que la artista cantó en público fue ocho años atrás, en octubre de 2018, cuando cerró su gira "Piece of Me" con un último show en el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, Texas. Su último álbum ‘Glory’ salió dos años antes.

Ahora, según noticia difundida por TMZ y Variety, la cantante vendió los derechos sobre su extenso catálogo musical en un acuerdo que se firmó el pasado 30 de diciembre.

La información explica que se trata de un “tratado histórico” y que la suma recibida podría llegar a los 200 millones de dólares.

La cantante, representada Cade Huson, vendió la propiedad de su música a Primary Wave, una editorial musical.

TMZ añadió que la artista “está contenta con la venta y lo ha estado celebrando pasando tiempo con sus hijos”.

Las canciones más famosas de Britney Spears ya no son suyas ¿cuáles?

Sobre las canciones que Britney vendió se cuentan sus grandes éxitos. La negociación incluiría “(You Drive Me) Crazy“, ”...Baby One More Time“, ”Break The Ice“, ”Circus“, ”Don’t Let Me Be the Last to Know“, ”Everytime“, ”Gimme More“, ”Hold It Against Me“, ”I Wanna Go“, ”If U Seek Amy“, ”I’m a Slave 4 U“, ”I’m Not a Girl, Not Yet a Woman“, ”Lucky“, ”My Prerogative“, ”Oops!... I Did It Again“, ”Overprotected“, ”Piece of Me“, ”Sometimes“, ”Stronger“, ”Till The World Ends“, ”Toxic" y "Womanizer“, entre otros.

La Princesa del Pop sigue así el ejemplo de otros grandes de la música al vender sus derechos, que al parecer también incluyen las regalías, como Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young, Shakira, KISS, Sting, Phil Collins y Stevie Nicks.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

En el caso de Justin Bieber, también habría cerrado un trato similar anteriormente por un cifra cercana a la que recibió Spears con el suyo.

