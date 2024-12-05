Britney Spears tuvo inesperado encuentro con Kim y Khloé Kardashian en íntima fiesta

Este fin de semana, la cantante estadounidense Britney Spears, reapareció en sus redes sociales, luego que eliminara su perfil de Instagram por unos días. La artista de 43 años sorprendió a sus fanáticos con un emotivo encuentro con Kim y Khloé Kardashian.

Fiesta de pijamas de Britney Spears y Las Kardashian

En un video que publicó, aparece la intérprete de Circus acostada en una cama, en pijama, junto a Kim y Kloé. En el clip, que fue grabado durante una reunión en la mansión de Kim en Hidden Hills, California, se observa a las celebridades en una actitud relajada, divertida y cariñosa, que dejó en evidencia la buena relación que tienen. En la imagen, Britney saca la lengua de forma juguetona, mientras Kim manda un beso a la cámara.

A manera de broma, Kim le dice que están en su “cama geriátrica”, a lo que, entre risas, Spears le responde: “¡¿Qué demonios?!”. Junto a la descripción del video, la cantante expresó su felicidad por estar compartiendo con sus amigas: “Una familia cálida, hermosa, amable... ¡Gracias por permitirme jugar con sus hijos y cenar! ¡Fue un honor pasar tiempo con ustedes! Felices Fiestas”.

Además, en otro momento, se puede ver a las hijas de las Kardashian, True Thompson y Chicago West, bailando en pijama mientras Britney las anima y hasta les pide que hagan splits. Aunque la artista tiene deshabilitada la opción de los comentarios, el video se viralizó en redes sociales donde los internautas dejaron sus impresiones. “Me alegra que parezca estar bien”, “me encanta esta mujer”, “qué linda”, “qué felicidad ver esto”, “¡Lo necesita para divertirse y socializar con el grupo!”.

No es la primera vez que Britney y Kim han estado unidas. Según los informes, se conocen desde hace más de diez años, y su amistad se hizo aún más fuerte cuando Kim mostró su apoyo durante la tutela mediática de Spears. En 2021, después del lanzamiento del documental Framing Britney Spears, Kim compartió su empatía por lo que había pasado Britney, afirmando que nadie merece ser “tratado con tanta crueldad o juzgado para el entretenimiento de otros.”

“La influencia que los medios tuvieron en su vida puede ser muy traumática y puede quebrar incluso a la persona más fuerte. Por muy pública que parezca la vida de alguien, nadie merece ser tratado con tanta crueldad ni ser juzgado con fines de entretenimiento”, dijo Kim Kardashian.