¿BTS en Colombia? La banda surcoreana llegaría al país en su próxima gira mundial

El fenómeno del K-pop está de vuelta. Después de casi cuatro años de inactividad grupal debido al servicio militar obligatorio que todos sus miembros debieron cumplir, BTS anunció oficialmente su regreso con un nuevo álbum y una gira mundial programada para la primavera de 2026. Esta será su primera gran aparición en los escenarios desde su última gira en 2022 y representa un momento histórico tanto para la banda como para su fandom, el ARMY, que ha esperado con paciencia el reencuentro de los siete integrantes en un proyecto conjunto completo.

¿BTS realizará concierto en Colombia durante su gira mundial?

La posibilidad de que BTS incluya a Colombia en su próxima gira mundial ha comenzado a ganar fuerza entre sus fanáticos, generando una ola de emoción en redes sociales y en las comunidades del ARMY. Aunque todavía no hay un anuncio oficial de la banda o de su agencia, algunos indicios han llenado de esperanza a los seguidores, quienes sueñan con ver a la banda surcoreana en vivo en el país por primera vez.

Algunos fanáticos que han hecho el seguimiento en las redes sociales de la banda, encontraron que el perfil de OCESA Colombia, la principal promotora de eventos, comenzó a seguir a la banda, al igual que Ticketmaster. Esos detalles llamaron la atención, pues, generalmente, estas empresas solo siguen a artistas o eventos que apoyan para ventas. Aunque no se trata de una confirmación, en redes sociales los internautas comienzan a especular al respecto.

BTS en Colombia. Fotografía por: Instagram

Por otro lado, la Pop-up en Colombia que se llevó a cabo el pasado mes de noviembre en Bogotá, donde fanáticos tuvieron una experiencia temporal e inmersiva dedicada a BTS, también fue, según comentan en redes, un abrebocas para la posible llegada al país de la banda. Un grupo de fans de los artistas surcoreanos, asegura que, de convertirse en una realidad, probablemente, el concierto podría llevarse a cabo en el Vive Claro, debido a la magnitud del tour y a los requerimientos de la banda. De hecho, una ARMY (como se conoce a los fans de la banda) comentó “¿Y BTS?” en una publicación que anunciaba los conciertos programados para este año. La respuesta del perfil de Vive Claro, que reaccionó con un emoticón de cara sorprendida, no pasó desapercibida y, de hecho, avivó aún más los rumores y la emoción de miles de fanáticos.