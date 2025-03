Búfalo de ‘Yo me llamo’ contó por qué no tiene novia: “he tenido oportunidades”

En cada temporada de Yo me llamo, los participantes demuestran por qué son los mejores imitadores de sus artistas favoritos. Cada uno debe lucirse en el escenario, no solo en su interpretación vocal, sino también en su apariencia física. Varios de ellos han logrado “erizar” a Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, los jurados del programa.

Esta vez, el programa de imitación tuvo varias novedades, entre ellas, la salida de Carlos Calero como presentador; en su reemplazo llegó Laura Acuña, quien hace dupla con Melina Ramírez. También, Rey Ruiz se estrenó como jurado y, además, Emmanuel Mendoza, conocido como ‘Búfalo’, se integró al programa como un colaborador. Es el encargado de informarle a los participantes quiénes quedan en riesgo de eliminación y, posteriormente, les informa quiénes deben abandonar la competencia.

Amparo Grisales y César Escola en 'Yo me llamo'. Fotografía por: Caracol Televisión

Su función es “mantener el orden” del programa. Su figura grande y su carácter firme han generado admiración por algunos participantes y en otros ha causado temor. Aunque en el programa se muestra como un personaje serio y riguroso, quienes lo conocen afirman que fuera de cámaras es una persona amable y con gran sentido del humor. Su disciplina y compromiso no solo se reflejan en su trabajo, sino también en su vida personal.

Por esta razón Búfalo no tiene novia

El fin de semana pasado, el deportista estuvo como invitado en el programa The Suso’s Show, donde brindó varios detalles no solo de su trabajo en Yo me llamo, sino de su vida fuera de cámaras.

Uno de los datos que más llamó la atención fue cuando Suso, el paspi, le preguntó sobre su vida sentimental: “¿usted tiene novia? ¿es casado?”, dijo, a lo que él respondió:

“No, hasta el momento, no. Todavía no, yo he tenido un pensamiento en cuanto a eso, bueno, obviamente he tenido oportunidades como cualquier cosa persona normal, pero yo pienso que para que no haya disolución hoy en día, en muchas de las parejas, uno como hombre tiene primero que construir una base de éxito. Si uno genera estabilidad en uno mismo, le puede brindar una estabilidad a una mujer”, afirmó Búfalo.

Los internautas dejaron sus opiniones al respecto: “amo a Búfalo, es súper tierno, bella gente”, “te amamos Búfalo”, “Ojalá todos los hombres interiorizaran esas palabras, y aplica tanto para hombres como mujeres, no podemos anhelar estabilidad financiera en el otro si uno mismo no la tiene”, “necesita una novia”, “hermoso hombre, Dios lo bendiga”, “Este señor vale más que el mismo oro por tanta humildad, cosa que pocas personas tienen”.