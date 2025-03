Jurados de ‘Yo me llamo’ tuvieron tensa discusión por doble de Dean Martin

El nivel de exigencia en Yo me llamo cada día crece. Los jurados evalúan hasta el mínimo detalle en la voz, en el físico y en la interpretación para que se formen los dobles perfectos de sus artistas favoritos.

Cada vez que pasa alguno al escenario, César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz dejan sus comentarios al respecto. En algunas oportunidades coinciden en sus observaciones, mientras que otras tienen apreciaciones divididas, por lo que se ha llegado a generar tensión entre los tres.

¿Qué pasó con Rey Ruiz en ‘Yo me llamo’?

En el más reciente capítulo, la presentación del doble de Dean Martin ocasionó una fuerte discusión entre los jurados. Cuando el participante terminó de cantar Dream a little dream of me, recibió los elogios de Amparo Grisales:

“Una canción bien difícil, balada jazz, hay que tener muy controlada la toma del aire. La canción la sacaste aterciopelada, abrigada, nos abrigaste, nos cubriste con la voz, me gustó como te moviste, cadenciosamente, con tu sonrisa que no te puede faltar, tus cejas se te hacen oblicuas, el pelo está súper bien, yo cada vez te veo más parecido a Dean Martin. Me encantó con tu dinámico, lo manejaste bien, con elegancia, muy bien”.

Por su parte, Escola agregó: “el reto era ese, verse elegante, él siempre ha tenido esa pose de Hollywood, pero en una actitud relajada, sin perder la elegancia. Hoy vocalmente estuvo tan bonito, yo en un momento pensé que estabas haciendo playback, eso quiere decir que me gustó”.

No obstante, el intérprete de Mi media mitad opinó lo contrario. Ruiz no se mostró convencido con lo que vio y escuchó por parte del artista, sobre todo porque en presentaciones anteriores ya le había pedido que mejorara algunos detalles que, a su consideración, volvió a repetir en esta oportunidad.

“En mi caso mí no me gustó un tengo que decirlo así porque vengo diciéndotelo desde hace días. Yo te veo como un personaje de Disney, te veo caricatura, haciendo cosas que a mí no me da Dean Martin”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Discusión de los jurados de ‘Yo me llamo’

Al escuchar la opinión de Rey, Amparo lo contradijo: “nos estás cayendo muy pesado a nosotros, nosotros que estudiamos tanto”, dijo Amparo.

Enseguida, él le respondió: “no quiero caerte pesado, solo quiero que corrijas lo que creo debes corregir. Te he dicho varias veces, veo tu personaje muy encartonado”.

La Diva de Colombia insistió en defender su opinión: “Ellos eran acartonados un poco, yo soy mayor que tú y vi muchas películas de él”.

Al ver que su compañera le seguía llevando la contraria en su apreciación, Rey Ruiz amenazó con irse de la competencia: “Yo lo vi también lo vi, pero yo lo veo de esa forma. Si creen que mi devolución no significa nada, espérate un momentico y me voy".

Para terminar la discusión, Amparo le contestó: “el que piensa que nuestras dos devoluciones no valen nada eres tú”, a lo que Rey dijo: “yo no estoy discutiendo lo que ustedes dicen, para mí es la forma en que lo veo. No quiero que salga de la competencia, sino que rectifique”.