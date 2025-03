Camilo Arévalo, tiktoker colombiano, bajó 26 kilos. Así se ve ahora

Camilo Arévalo es un creador de contenido colombiano, nacido el 3 de octubre de 1995 en Zipaquirá, Colombia. Se dio a conocer en redes sociales gracias a su humor único y su capacidad para conectar con una amplia audiencia en plataformas como TikTok e Instagram, donde ya cuenta con más de 2 millones de seguidores.

Antes de alcanzar la fama en las redes sociales, Arévalo probó suerte en varias carreras profesionales. Esta variedad de experiencias ha enriquecido su perspectiva y ha añadido un toque auténtico a su contenido. “Yo estudié contaduría, derecho, la última carrera que estudié fue actuación, cuatro añitos muy juicioso, pero me dediqué más a enseñar teatro”, contó en una oportunidad.

Así se ve ahora Camilo Arévalo luego de bajar 26 kilos

El influencer, famoso por sus divertidos videos en TikTok, ha dejado a sus seguidores boquiabiertos al mostrar su impresionante transformación física después de someterse a una cirugía bariátrica. Arévalo compartió que, desde la operación, ha perdido 26 kilos, lo que ha desatado una ola de comentarios positivos en sus redes sociales, pues, anteriormente, pesaba 125 kilos.

Arévalo, que cuenta con más de 2 millones de seguidores en TikTok, decidió hacerse la cirugía no solo por razones estéticas, sino principalmente para mejorar su salud y calidad de vida. En una entrevista con Bravíssimo, comentó que su principal motivación es poder disfrutar de más tiempo con su familia y reducir los riesgos asociados al sobrepeso.

“Nunca me he sentido afectado por cómo me veo, pero empezó un tema de complicaciones de salud donde toco los 133 kilos, me encuentran una diabetes, unos triglicéridos muy altos, me empiezo a sentir agotado, con cansancio, manejaba y me daba sueño”, contó.

En sus plataformas digitales, el influencer ha estado documentando su proceso de recuperación y los cambios que ha vivido desde la operación. Sus seguidores han elogiado su valentía y determinación, subrayando la importancia de priorizar la salud y el bienestar personal.

“Qué bien por ti”, “qué gran cambio”, “felicitaciones, valentía y disciplina se requiere para someterse a una intervención de estas”, “qué bien te ves”, “se ve hasta más joven”, “esa es la vecina”.

La transformación de Arévalo no solo ha sido física; también ha inspirado a muchos que buscan mejorar su estilo de vida. “Tuve unos días difíciles, a pesar de que lo preparan a uno psicológicamente, es duro. Le toca a uno ser fuerte, cambiar los hábitos y hacer ejercicio”.