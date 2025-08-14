Camilo Cifuentes cumplió el sueño de dos adultos mayores: “Dan ganas de llorar”

“Yo afán no tengo”, con esa frase, el creador de contenido de Manizales se ha hecho popular en las diferentes plataformas digitales donde muestra su manera única de ayudar a vendedores ambulantes y a personas de bajos recursos. Además de darles dinero, él compra todos sus productos para regalarle a los más necesitados, les obsequia herramientas para mejorar su trabajo o los sorprende con pequeños detalles que iluminan su día. Lo curioso, y lo que más ha llamado la atención, es que nunca muestra su rostro en los videos; siempre enfoca la cámara en aquellos que reciben la ayuda. Esta forma de narrar historias lo ha llevado a ser un fenómeno en las redes y ha cultivado el cariño de una comunidad digital que ya supera los nueve millones de seguidores en TikTok.

Camilo Cifuentes llevó a conocer el mar a dos adultos mayores

En uno de sus más recientes videos, sorprendió a dos adultos mayores con un especial regalo. “Si les doy dos millones de pesos, ¿ustedes irían al mar conmigo?”, les preguntó.

El influencer documentó el viaje desde que se fueron hasta que llegaron a la costa. “Es la primera vez que ustedes se suben a un avión, ¿cierto? Qué felicidad poder acompañarlos. No se imaginan la felicidad que a mí me da poder vivir esta primera experiencia a su lado”, les dijo.

La reacción de los dos adultos mayores al ver por primera vez la inmensidad del mar desató gran emoción, no solo entre quienes estaban allí, sino también entre aquellos que siguieron la historia a través de las redes sociales. “Así dan ganas de llorar, por gente tan noble. Nos han tratado como niños”, dijeron.

En las imágenes aparecen disfrutando de la playa, la vista a los delfines, un acuario, entre otros planes.

Finalmente, Camilo Cifuentes fue cómplice para darle otro regalo a la señora, a quien le vendó los ojos. “Doña Piedad, su esposo le tiene una sorpresa por casi 50 años de matrimonio”, dijo. Se trataba de una cena romántica a la orilla del mar, con champaña, flores y, sobre todo, mucho amor.

El video cuenta con más de un millón seiscientos mil likes y miles de comentarios de los internautas, quienes elogiaron la manera en la que ayuda a las personas, lejos de buscar el protagonismo propio, pues nunca muestra su rostro. “Nunca se soltaron las manitas cuando entraron al mar. ¿Se imaginan por tanto que han pasado juntos estos 50 años? Que viva el amor, la monogamia y Camilo Cifuentes”, “te apoyaré toda la vida. Te admiro mucho”, “qué belleza”, “un video muy lindo y especial”.