⁠Camilo Trujillo de LCDLF reveló por qué dejó de hablarle a Lady Tabares

La segunda temporada de La casa de los famosos fue tendencia por las constantes polémicas que protagonizaban los participantes. En esta edición, Yina Calderón, Melissa Gate, Karina García, La Toxi Costeña, Coco, Norma Nivia, Altafulla, entre otros, fueron los concursantes que más diferencias tuvieron en la convivencia.

¿Qué pasó con Camilo Trujillo y Lady Tabares?

El actor Camilo Trujillo llegó a una de las etapas finales del reality de convivencia; sin embargo, su paso por la casa fue cuestionado no solo por los internautas, sino por algunos de sus compañeros quienes aseguraban que no “merecía” estar ahí.

Lady Tabares, actriz y participante de 'La casa de los famosos Colombia 2'. Fotografía por: Canal RCN

Recientemente, su nombre volvió a ser tendencia en redes sociales luego que Lady Tabares, quien también participó en esa misma edición y quien tuvo varias discusiones con Camilo, se refiriera a él y a Yina Calderón: “Dentro de mí yo no tengo nada que me haga sentir mal, yo con nadie tuve realmente una pelea, no tengo por qué enojarme con el uno o con la otra, si me quieren hablar está bien y si no también es perfecto, todos somos libres", dijo.

El actor no se quedó callado y a través de sus redes sociales afirmó: “respecto a lo que dije de Lady, la verdad es que a mí no me interesa ver personas que tratan mal a otras. Lo digo en el caso mío, fue una persona que realmente me trató muy mal, sin argumentos y fuera de eso tampoco nunca pidió disculpas; tampoco las necesito, no necesito que nadie se disculpe por algo que quiere decir de otra persona, a mí los comentarios negativos siempre me han resbalado y me seguirán resbalando", dijo.

Finalmente, dijo: “no le deseo mal a nadie, deseo que a todos mis compañeros les vaya súper bien, que se lo merecen, que la dieron toda, yo no tengo nada en contra de nadie. La respuesta que tuvo contra Yina y contra mí la verdad sí tiene razón, uno no tiene que seguir a alguien que no le interesa nada saber de esa persona, por ende, yo no la sigo a ella".

Trujillo insistió en que dentro de la casa Lady fue dura en sus comentarios hacia él: “¿Qué dijo ella de mí que me molestó? La verdad, muchas cosas, como siempre lo dije, sin argumentos porque apenas cuando salgo de la casa lo primero que me dice la gente es: ‘¿Ella por qué dijo todas esas cosas tuyas sin ni siquiera tener un argumento para decir lo que dijo?’ Yo tampoco nunca entendí por qué lo dijo, pero igual eso ya quedó allá y como lo dije, hay personas que en el juego me pudieron haber dicho cosas ofensivas, pero tuvieron la delicadeza de pedir disculpas, así como yo que en algún momento también me equivoqué con algunas personas, también pedí disculpas porque eso es lo más importante en la vida, reconocer cuando uno se equivoca, agachar la cabeza y pedir disculpas”.