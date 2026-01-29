Padre que cantó ¿Por qué la envidia?, de Yeison Jiménez, en misa habló: “Yo soy como soy”

En días pasados el padre Walter Zapata, quien además de ser conocido entre sus feligreses, es popular en la audiencia de RCN, ya que tiene un segmento de reflexión espiritual en ese canal, llamado ‘Momentos de fe’, que se emite minutos antes de las 6 de la mañana a diario, protagonizó un video que se viralizó.

En el mencionado material cantó fragmentos del tema de Yeison Jiménez “¿Por qué la envidia?”, lo cual no tendría nada raro, de no ser porque su interpretación se dio en la misa que oficiaba.

Las reacciones a la canción del religioso, fueron de todo tipo. Hubo cibernautas que elogiaron su buena voz y su homenaje al artista fallecido en un accidente de avión el pasado 10 de enero en Paipa, Boyacá. También hubo comentarios que le reprocharon al sacerdote cantar este género en misa, ya que no consideran que sea espiritual o vaya de la mano con mensajes que debe enviar a su comunidad.

El padre mezcló su mensaje sobre la disciplina y el esfuerzo, con apartes del famoso tema del artista.

“No voy a ser mojigato”, cura que cantó tema de Yeison Jiménez

El religioso le salió al paso a los comentarios y explicó: “Yo soy como soy. No tengo nada que ocultar, porque a veces uno no ve cosas malas donde la gente las ve y a veces uno ve cosas buenas donde la gente no las ve”, mencionó en charla con La Kalle.

El religioso dejó ver su gusto por la música del despecho y también mencionó que se cruzó en alguna ocasión con Yeison Jiménez, pero negó que fueran amigos. Dijo que de quien sí es cercano y de hecho, han cantado juntos es del también intérprete Gabriel Arriaga.

Sobre los temas de Yeison Jiménez dijo que se sabe muy bien ‘Aventurero’, ‘Bendecida’ y ‘Maldita traga’.

Zapata bromeó diciendo que lleva 6 años en el canal y 20 años cantando y hasta ahora llegó la popularidad, dejando así ver su sentido del humor.

“A mí me gusta la sala, me gusta el vallenato.. (...) estoy feliz de haberle arruinado la fiesta a Bad Bunny”, dijo entre risas por la viralidad de su video en tiempos en que el conejo malo estaba en país.

El sacerdote también dijo que procura hablar siempre con la verdad y por ello, no oculta sus gustos: “no voy a ser mojigato (…) todos tenemos algo de hipócritas, trato de ser trasparente...”

