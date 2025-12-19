Cara, exesposa de Beéle, estrenó su primera canción: “No puedo con la felicidad”

Tras su polémica ruptura con Beéle, Carolina Rodríguez, conocida como Cara, se dio una nueva oportunidad en el amor, esta vez con Jake Castro. Asimismo, aseguró que se enfocaría en su carrera como cantante, un sueño que tenía desde siempre, pero que había puesto en pausa por apoyar al padre de sus hijos. Según dijo en pasadas entrevistas, por priorizar a los demás, se olvidó de ella.

Canción de Cara, exesposa de Beéle

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido contó que su primera canción ya salió a la luz: “Familia ya por fin salió. No puedo con la felicidad, hoy es el inicio de un camino muy lindo".

En entrevistas y publicaciones recientes, la artista ha expresado claramente que este proyecto musical surge de un proceso de sanación y de su deseo de compartir su propia historia: “Hubiera sido bello” nació de mi historia y tu historia, quiero que cuando la escuches pienses en todo lo que viviste y hoy gracias a Dios estás aquí bien con salud y que no importa cualquier adversidad, siempre podrás. Esas madres que viven en lucha a diario y son las más fuertes del mundo por sus hijos y a todas las mujeres que me ven y me siguen que son unas berracas que las amo y las abrazo, las admiro mucho luchen por lo que aman, por lo que quieren y por lo que sueñan”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Letra de ‘Hubiera sido bello’ de Cara

En la letra, Cara dice: “Por más que duela entenderlo, es que no sirve de nada, llorar por lo que no llegó ni a recuerdo, porque el hubiera no existe, eso es pura fantasía. Me quedo mis sueños rotos, tu quédate con la casa vacía. Igual no fue culpa mía".

Varios seguidores elogiaron su valentía al convertir sus experiencias personales en arte, usando la música como una forma de expresión y liberación. Después del lanzamiento, los comentarios de apoyo, los mensajes de identificación y los elogios a su voz se multiplicaron en su Instagram: “Te amo amiga, estoy muy orgulloso de ti”, “tenía las expectativas altas y definitivamente las superaste”, “super orgullosa de ti”, “qué lindo todo. Las que hemos pasado por lo mismo, este tema nos llegó al alma”, “qué lindo, de verdad. Suena fenomenal”, “qué hermosa está, se me enchina la piel”.