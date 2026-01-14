Carlos Torres revela los cambios de Charly Flow en ‘La Reina del Flow 3′

La espera para ver la tercera temporada de ‘La Reina del Flow’ terminó. Desde este 13 de enero, la serie protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres, y que ha sido un éxito a nivel nacional e internacional, llegó a Caracol Televisión con la continuación de la historia de Yeimy y Charly, quienes después de cuatro años aparecen casados, con una hija llamada Alma y disfrutando de una exitosa productora musical.

Los desafíos de Carlos Torres en ‘La Reina del Fow’

Para Torres, dar vida a Charly en esta tercera entrega fue uno de sus mayores retos profesionales: “Van a ver a Charly pasando por todas las facetas posibles por las que puede pasar un ser humano. Esta tercera temporada ha sido la más difícil de hacer, sin duda, de una exigencia dramática impresionante. Lo dimos todo, quiero que la disfruten. Esta no es una historia rosa, desde el primer día arranca con toda y no para hasta el último minuto”, afirmó.

Pero el reto no se limitó solo a la actuación. Carlos aseguró que esta temporada es una de las más ambiciosas de la serie en cuanto a producción se refiere. “‘La Reina del Flow’, creo que algo que tiene, y lo digo porque soy amigo de los libretistas y estuve pendiente de la historia, es que no para, va una cosa tras otra, y eso es lo que hace que te mantengas conectado, que no te despegues. Y esta temporada viene con toda”. Para el actor, esa habilidad de mantener al público enganchado es uno de los grandes logros de la producción. Las grabaciones en escenarios internacionales, los conciertos, las coreografías y las nuevas canciones formaron parte del proceso, lo que implicó una exigencia física considerable. Sin embargo, todo esto les dio la oportunidad de conectar directamente con fanáticos de diversas partes del mundo, confirmando el alcance global que ha alcanzado la historia.

“Lo más duro fueron las escenas, en esta temporada les cae todo el peso a los protagonistas de todo lo que ha pasado en las dos temporadas anteriores. Enfrentar eso era muy duro, y obviamente te crea un desgaste emocional y mental, pero lo sacamos adelante, lo hicimos con todo el profesionalismo. Tuvimos la oportunidad de viajar a Islas Canarias, Europa y compartimos con los fanáticos, que fue maravilloso. Esta tercera temporada es muy ambiciosa, y eso hace que también tenga un desgaste físico y una exigencia mental dura”, dijo.

Los detalles estéticos del personaje tienen un peso simbólico. Los tatuajes de Charly Flow, que vuelven a renovarse en esta temporada, siguen siendo una extensión de su identidad. “Nos demoramos como dos horas y media haciendo los tatuajes, en esta tercera temporada tenemos tatuajes nuevos, es el sello, porque Charly sin tatuajes no sería Charly. Cada uno tiene un significado de su vida, la música, la bendición”.

El éxito mundial de ‘La Reina del Flow 3′

El actor resalta que alcanzar una tercera temporada es un logro poco común en la televisión colombiana, y aún más cuando se trata de una producción que ha logrado conquistar audiencias internacionales. “Nos sentimos privilegiados de tener la oportunidad de hacer una tercera temporada. Es una producción que no solo es un orgullo para nosotros, sino para los colombianos, porque ha marcado un precedente a nivel mundial. El éxito es eso, talento colombiano, hecho con mucho cariño, una producción que tiene mucho sabor, mucha música. Nuestras historias también, porque aquí en Colombia tenemos grandes historias, las sabemos contar, nos gusta el drama, lo sabemos contar muy bien, eso es lo que creo que ha atrapado a todo el público mundial. Esa mezcla, además de colores, desde el vestuario, el arte, la música, cada escena es muy rica de ver, visualmente también, toda esa combinación hace que esta temporada sea muy especial y muy diferente a otras producciones”.

Carlos Torres y Carolina Ramírez, una química más allá del set

Uno de los pilares claves del éxito de la serie ha sido la amistad entre Carlos Torres y Carolina Ramírez, quien da vida a Yeimy Montoya. El barranquillero no escatima en elogios hacia su compañera de escena, resaltando la conexión tanto profesional como personal que han forjado a lo largo de estas tres temporadas. “Ha sido muy especial, para mí es un privilegio trabajar con Carolina Ramírez, nos entendemos muy bien, tanto en el set como fuera del set, me fascina poder compartir con ella, ojalá pueda compartir muchas más temporadas con ella, una profesional en todo el sentido de la palabra. La admiro como actriz, como persona, como compañera, como colega, y agradecido con la oportunidad. Creo que son las cosas de la vida, todo se dio, el elenco ideal, el producto ideal, la historia ideal, y eso ha hecho que todo pase de una forma muy natural, espontánea, orgánica y tengamos este éxito”.

Las raíces musicales de Carlos Torres

La música ha sido el corazón de la historia. Sin embargo, también ha marcado al actor de raíces costeñas, quien creció rodeado de ritmos tradicionales y sabor caribe, lo que facilitó su conexión con el universo musical de la serie. “La música me encanta. Soy costeño, aunque mucha gente no lo sepa. Me crié lleno de música, de cumbia, de vallenato, de sabor. Como buen costeño es muy importante la música, y el reguetón me gusta mucho, y desde que empecé a hacer “La Reina del Flow” me he conectado mucho más con este género; he tenido la oportunidad de conocerlo mucho más a fondo y a varios artistas que salen de sus barrios, que encuentran en la música una oportunidad para salir adelante, entonces creo que la música sin duda en esta serie también cuenta esa historia, y es maravilloso”.