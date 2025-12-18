Pescao Vivo: Veinte años convirtiendo el dolor en esperanza

“Estamos muy felices”, dijo Giovanni Olaya, líder y vocalista de la banda, quien aseguró que este concierto, en el que también estarán Don Tetto, The Mills, Sin Ánimo de Lucro, La 33 y Juan Palau, entre otros, tiene un significado especial: “Ha sido un año con muchas actividades, muchos conciertos y lanzamientos y es un regalo de Dios poder rematar este 2025 con nuestra primera vez en el Movistar Arena. Estamos emocionados de poder compartir escenario junto a muchas bandas con las que crecimos desde hace 20 años yendo a colegios, universidades y festivales de emisoras juveniles”.

Bogotá ha sido parte fundamental de la historia de Pescao Vivo; allí fue donde todo comenzó: “Los primeros eventos, tanto comerciales como religiosos, fueron en Bogotá. Las primeras emisoras cristianas y no cristianas fueron en la capital y desde ahí se reflejó para todo Colombia. En 20 años hemos podido visitar más de 16 países y sembrar semillas de fe a través de las melodías, de las guitarras eléctricas y de esos riffs que tienen mucha fuerza, pero con esos tambores y ese sonido colombiano que también siempre ha acompañado a la banda”.

¿Cómo comenzó Pescao Vivo?

Pescao Vivo no nació como un sueño musical. Giovanni comenzó con un propósito netamente familiar: ayudar a su hermano a salir de la drogadicción a través del rock. Su objetivo era que conociera a Dios; sin embargo, no estaba en sus planes que más adelante sus canciones se transformarían en una propuesta artística que cambiaría muchas vidas. “Mi hermano no quería saber nada de Dios; empezó a destruirse poco a poco. Algo bueno que trajo este problema a mi vida fue que me despertó la misericordia de decir: ‘Es verdad que los jóvenes se mueren de esto, ‘es verdad que los jóvenes se matan y se destruyen poco a poco con la droga’, ‘es verdad que los papás lo sufren todos los días’, pero mi hermano no quería nada, por eso tuve que inventarme alguna manera de hablarle de Dios y encontré que la música fue la mejor herramienta. Al principio le hice canciones que le sonaban muy religiosas, y ahí es donde encuentro las metáforas espirituales para hablarle de Jesús sin que él se diera cuenta”, dice.

A lo largo de los años, en Bogotá, Pescao Vivo fue forjando su identidad sonora, fusionando rock, guitarras eléctricas y elementos del folclor colombiano, hasta convertirse en una de las agrupaciones más representativas de la música góspel en Colombia. “Con el tiempo, Dios lo formalizó y esto se volvió Pescao Vivo. Dios sanó a mi hermano y a cambio de este milagro le digo: ‘Dios, toma estas canciones que yo le hice a él y úsalas como quieras’”, afirma Olaya.

Pescao Vivo es una propuesta artística de fe

Así nacieron sus primeros temas como “El paraguas”, “Niña de mis ojos” y “Tu fan number one”, llenos de metáforas espirituales sin recurrir a un lenguaje religioso directo. “Nosotros somos muy fuertes en el nicho góspel, pero si te devuelves 20 años atrás, la gente del mercado comercial no tenía ni idea de que Pescao Vivo era una banda que quería que la gente mirara a Dios. Nuestra música habla de un ser especial, pero en muy pocas ocasiones hemos nombrado literalmente que es para Dios. Nos sentimos felices de que nos hagan parte de sus vidas porque sabemos que valoran mucho nuestra propuesta musical y que somos una banda que viene 20 años caminando junto a otras muy conocidas y eso nos hace sentir que el mundo se dio cuenta de que la música de fe puede ser una medicina en medio de tanta enfermedad de salud mental”.

El nombre de la banda no es casualidad, al igual que las letras de sus canciones también tiene un trasfondo: “Pensamos en el pez porque es una figura que se asocia mucho a Jesús. Pescao Vivo es un nombre que inventamos como una metáfora, como un sinónimo de Jesús, porque Jesús venció a la muerte y a través de este nombre que tenemos también lo que decimos es ‘cualquiera de nosotros puede pasar de lo malo a lo bueno, del desierto a manantiales y de la muerte a la vida a través del amor de Dios’”.

Hoy, dos décadas después, Pescao Vivo continúa creando nuevas melodías, adaptando su sonido a las tendencias modernas, pero sin perder su esencia. “Aquí estamos, haciendo más metáforas y vistiendo las canciones con la sonoridad que siempre hemos propuesto de folklore y guitarras eléctricas. Somos como un salmón que va contra la corriente. Sabemos que nuestro mensaje es una gota de agua dulce en medio de un mar salado; así sea muy difícil hoy en día con tanta música que sale a diario en las plataformas poderle competir a todo el mundo, seguimos porque sabemos que Pescao Vivo no es un sueño musical, sino va más allá. Desde un principio la banda se pensó para dar un mensaje que construya y eso no ha cambiado”.

Música que trasciende en el tiempo

En un mundo lleno de propuestas musicales que buscan el éxito inmediato, la agrupación ha logrado mantener una coherencia que hoy tiene un significado profundo. Giovanni reflexiona sobre cómo su mensaje ha perdurado a lo largo del tiempo y por qué resuena con las nuevas generaciones.

“Desde la pandemia para acá se empezó a valorar mucho el tema de lo que es orgánico, de lo que no es forzado, y lo de Pescao Vivo siempre fue una propuesta de esperanza, fe y amor, siempre, tarde o temprano en la vida vas a tener que mirar a Dios, estés en el éxito o en el fracaso y solo cuando miras al cielo es cuando te sientes totalmente lleno. Pueda que el mensaje de Pescao Vivo sea atemporal o que nuestra propuesta musical de hace 20 años fue novedosa, pero con los años el mensaje de Pescao Vivo siempre ha sido muy oportuno, muy actual, porque el mundo sigue teniendo problemas. Le agradezco a Dios que a nuestra música le ha dado una gracia especial. La gente lo llamará un toque especial, yo lo llamo la gracia de Dios, de poder tener las puertas abiertas. Todo esto es porque yo creo que, por un lado, la música, la sonoridad, hace que te vuelvas amable para los oídos de la gente que no es religiosa, pero, por otro lado, creo que nuestro mensaje siempre ha sido entregado de una manera especial”.