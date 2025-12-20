La vida de Ariadna Gutiérrez, 10 años después de ser coronada por error en Miss Universo

La noche del 20 de diciembre de 2015, durante la gala de Miss Universo, Ariadna Gutiérrez, la representante de Colombia fue anunciada como la ganadora de esa edición del concurso de belleza. Sin embargo, en cuestión de segundos, ese momento de triunfo se convirtió en uno de los episodios más incómodos y virales del mundo del espectáculo. El presentador de la ceremonia, Steve Harvey, cometió un error al leer la tarjeta con el resultado final. Coronó a la modelo como la mujer más bella del mundo ante millones de espectadores, pero minutos después, él regresó al escenario para aclarar que la verdadera ganadora era Pia Wurtzbach, la representante de Filipinas. La corona fue retirada de la cabeza de la colombiana en pleno escenario, una escena que recorrió el mundo y generó un intenso debate.

Paulina Vega quitándole la corona a Ariadna Gutiérrez después del error de Steve Harvey. Fotografía por: Captura de pantalla

¿A qué se ha dedicado Ariadna Gutiérrez después de Miss Universo?

Ese momento quedó en la historia. Ariadna se mostró completamente devastada y confundida. Muchos televidentes y usuarios en redes sociales calificaron el momento como “humillante” e “inesperado”. Después del certamen, Ariadna decidió alejarse de los reflectores por un tiempo. En entrevistas posteriores, admitió que esa experiencia la afectó profundamente y que necesitó apoyo psicológico para poder procesar lo que había sucedido. “Pensé varias veces en suicidio. He estado en ese momento de desesperación y decir ‘ya la vida no tiene sentido’, pero pienso en cómo le voy a hacer eso a mi mamá. Eso duele mucho y es muy fuerte las conversaciones que uno tiene con esa parte de tu cerebro es impresionante, si no lo cortas de raíz, te consume”, dijo.

A lo largo de estos diez años, Ariadna Gutiérrez ha construido una exitosa carrera en el modelaje internacional, participando en campañas publicitarias y desfiles fuera de Colombia. También debutó en la actuación, apareciendo en producciones de televisión y plataformas digitales, uno de sus primeros papeles fue en la película xXx: Return of Xander Cage, donde compartió pantalla con Vin Diesel y Nina Dobrev.

También hizo parte de The Midway Point y A medianoche. De igual manera, ha sido presentadora de programas televisivos de Estados Unidos y Latinoamérica y fue participante del reality Celebrity Big Brother en 2018 y La casa de los famosos Estados Unidos. Al mismo tiempo, ha potenciado su presencia como creadora de contenido e influencer, donde comparte momentos de su vida, proyectos personales y reflexiones sobre la autoestima, la disciplina y el crecimiento personal.