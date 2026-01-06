Carolina Gaitán recordó a su hermano menor, fallecido trágicamente ¿qué le pasó?

La actriz y cantante Carolina Gaitán está de regreso en el país para comenzar las grabaciones de la nueva temporada de ‘Sin senos no hay paraíso’. La llanera de 41 años compartió en sus redes sociales el comienzo de año junto a su amiga, la también actriz Natalia Reyes, en el hotel Fénix Beach Cartagena.

Anteriormente, la artista había dado a conocer el bautizo de su pequeño Salomón al cumplir este, 14 meses. El niño es producto de su relación con el empresario Samir Helo.

En el nuevo año, Gaitán usó su cuenta de Instagram para rendir un homenaje a su hermano menor Germán, quien cumplió 11 años de fallecido el pasado 4 de enero. El joven tenía 20 años y su partida se convirtió en un duro golpe para la actriz y su familia, ya que fue algo inesperado.

No es la primera vez que la artista de proyectos como Sin senos sí hay paraíso, Las hermanitas Calle y Rojo Carmesí se refiere a su hermano y lo ocurrido con él.

“Hoy es 4 de Enero. El día en que conmemoramos este amor eterno. Tengo un ángel capitán muy churro, cierto? Germán Gaitán. Yo creo en el reencuentro, Uds”, escribió la también intérprete de temas como No se habla de Bruno, de la película Encanto, la primera cinta de Disney inspirada en Colombia, en su cuenta de Instagram y de inmediato generó respuesta de sus seguidores.

Colegas suyas como Diana Ángel, Catherine Siachoque, María Cecilia Reyes, Marcelo Cezán y Andrés Cabas, entre otros, reaccionaron a la publicación con la que Caro recordó a su hermanito.

¿Quién era el hermano de Carolina Gaitán y qué le pasó?

Dentro de lo que la actriz ha mencionado en entrevistas o a través de sus redes, Germán Gaitán, falleció a los 20 años. “Un día llegué a vivir a Los Ángeles con una maleta que solo traía sueños. Desde niña junto a mi hermanito (hoy mi ángel) repetíamos las voces de las películas de Disney y solo soñábamos con ser esos muñequitos animados”, comentó la llanera cuando llegó a cantar a Hollywood con el famoso tema de la película, dejando al descubierto que fue un sueño que tuvo a su hermano como su cómplice.

A German ella siempre le ha llamado en sus mensajes en redes ‘El Capitán’ o ‘Mi ángel’.

Germán murió el 4 de enero de 2010, cuando recibía instrucción para ser un piloto profesional como su padre.

“Éramos cuatro mujeres y un niño, él era mi hermanito menor. También quiso ser piloto y en un accidente aéreo se me fue. Creo que eso es algo que deja una huella en la vida de cualquier persona. Él tenía 20 años, éramos muy unidos porque éramos los más chiquitos”, dijo Carolina Gaitán en una entrevista con Suelta la sopa.

Sobre lo ocurrido la familia habría pedido una investigación: “Había un instructor que tenía la obligación de estar pendiente de su cuadrilla, pero se fue adelante dejando a mi hermano atrás en un avión que presentaba, desde antes de salir, un escape de gasolina. Él lo dejó atrás, aterrizaron y se preguntaron: ¿Y Gaitán? Pues Gaitán ya se había accidentado, ya estaba muerto”, declaró para “El Tiempo” hace varios años.

