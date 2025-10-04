Carolina Soto, de ‘Día a Día’, se despide de su hijo. Este fue el emotivo mensaje

Carolina Soto ha ganado millones de seguidores en sus redes sociales, no solo por su trabajo como presentadora en el espacio matutino de Caracol, Día a día, donde comparte con sus colegas Iván Lalinde, Catalina Gómez, Carolina Cruz y Carlos Calero, sino porque en el mundo digital, ella se muestra sin cohibiciones.

Los followers de Caro Soto conocen buen parte de la intimidad de su hogar, sus hijos, sus mascotas, su esposo, sus logros. De ahí que la vallecaucana también es seleccionada por varias marcas para que sea su embajadora.

Uno de los roles que más disfruta Caro es sin duda el de madre. La presentadora cuando sale del estudio de Caracol se dedica por entero a Violeta y valentino, los dos hijos que tiene en su matrimonio con el ingeniero Germán González. A Vea en especial de madres, le confesó que no importa lo que esté haciendo cuando la campana de mamá suena y corre a llevar a traer a sus hijos a sus distintas actividades. A Valentino, el pequeño de 8 años, lo lleva sagradamente a sus entrenamientos de fútbol desde muy pequeño y poco a poco, se ha convertido en una verdadera figura de su equipo Caterpillar Motor. Valentino es el anotador de su combinado y recientemente, la familia celebró que el equipo se llevó el titulo de Campeones Liga Bogotá 2025.

Ahora Valentino va por un nuevo logro: marcar goles en el extranjero y por ello, viaja a Brasil a la Copa Interclubes de América.

“Da cosita soltarlos”, confiesa Carolina Soto

“Su primer torneo internacional. Rumbo a Brasil lo invitaron de la 2015 (Valen es 2017) y qué honor. Aprenderás demasiado, días de mucho entrenamiento y preparándose para este momento. Mi vida quiero que seas feliz siempre cumplas lo que sueñas, te admiro demasiado. Gracias a la abuela por acompañarlo en este viaje. Disfrútalo Arita”, escribió la conductora que por motivos de trabajo no pudo ir con el pequeño, de ahí que agradezca a la abuela que lo haga.

Adicionalmente, en sus historias Caro compartió el momento en que antes de salir rumbo al aeropuerto le desea lo mejor a su hijo. “Papito que Dios te bendiga, que te vaya bien en tu primer torneo internacional, estoy orgullosa de ti, eres el mejor, disfruta mucho, bueno...te amo", ante las cortas respuestas del pequeño que le dice “si y te amo”, ella escribió “típico futbolista de pocas palabras…”.

Soto escribió en dicha historia: “que nuestros hijos cumplan sueños, da cosita soltarlos, pero quiero que vivas, disfrutes conozcas y tengas experiencias”.

