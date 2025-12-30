Catalina Gómez, presentadora de ‘Noticias Caracol’, dio a luz a su segundo hijo

En julio, se conoció que Catalina Gómez, presentadora de la edición del medio día de Noticias Caracol estaba embarazada de su segundo bebé. En algunas oportunidades, a través de sus redes sociales, la oriunda de Armenia, Quindío, compartió en sus historias detalles de su proceso de gestación, pues en el feed no figura ninguna publicación del embarazo, pues Gómez ha preferido ser muy reservada con su vida privada.

Nació el hijo de Catalina Gómez

En la edición de este fin de semana de La Red, los presentadores del programa confirmaron que la periodista dio a luz a Ignacio, su segundo bebé: “Un saludo muy especial y una felicitación a nuestra compañera Catalina Gómez, quien se convirtió en mamá por segunda vez el pasado jueves 18 de diciembre”, dijo Carlos Giraldo.

Enseguida, el conductor del programa de entretenimiento de Caracol Televisión explicó que la presentadora trabajó ese día y, horas más tardes, dio a luz: “Ella trabajó el 18 como si nada, en la noche dio a luz, es su segundo hijo, se llama Ignacio. Tenemos que tener en cuenta que ya completó la parejita, ella ya se había convertido en mamá en el 2021 y está absolutamente feliz y dichosa. La queremos felicitar porque siempre la vida hay que celebrarla”, agregó.

Por ahora, Catalina no ha hecho ninguna publicación al respecto. Sin embargo, sus seguidores le han dejado mensajes de felicitación por la llegada del nuevo integrante de su familia: “Felicitaciones”, “qué bendición la llegada de un nuevo bebé”, “que Dios bendiga tu hogar”, “felicidades, un hijo es un gran regalo”.

Catalina está casada con Camilo Fidel López, abogado de profesión y apasionado por los cortometrajes. Es el director de Vértigo graffiti y Vertigo contemporary, y, además, también es el padre de su hija mayor. Pocas veces realizan publicaciones juntos; de hecho, en ambos casos, la mayoría de las publicaciones que registran en sus redes sociales son relacionadas con sus trabajos, por lo que podría suponerse que la presentadora no anunciará públicamente el nacimiento de su bebé. Por el momento, la periodista está disfrutando de sus primeros días con su bebé, rodeada del apoyo de sus seres queridos y de una comunidad de seguidores que celebra con ella esta tan esperada noticia.