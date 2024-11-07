Nodal olvidado. Cazzu podría darse nueva oportunidad, admitió atracción por rapero

Cazzu sigue ganando popularidad. La argentina, que se hizo aún más famosa en el 2023 cuando estuvo comprometida con el mexicano Christian Nodal, tuvo una hija con él y posteriormente, rompieron, se ha convertido en una abanderada del feminismo y ha sumado seguidores por cuenta de la supuesta traición que sufrió por parte de Nodal.

A pesar de que el mexicano ha dicho en varias oportunidades que no le fue infiel ni traicionó a la argentina y madre de su hija Inti, los ciudadanos digitales siguen pensando que si.

Cazzu sigue con su vida y procura no hablar al respecto. Lanzó libro en México, continúa con gira de conciertos y también ha anunciado su regreso a la polémica red OnlyFans.

Ahora en medio de una charla, que fue un en vivo, por Instagram. Cazzu pareció haber admitido que Nodal es cuestión del pasado y así como él se dio una nueva oportunidad en el amor con Ángela Aguilar, con quien se casó en julio del 2024, ella también estaría sintiéndose atraída por un rapero venezolano.

Cazzu no busca fama ni dinero, sino honestidad

En el Instagram live con su amigo, el reguetonero Noriel, Julieta “Cazzu” Cazzuchelli dijo que lo que quisiera en alguien es autenticidad, algo complejo de hallar “a menos que seas realmente tú”.

Admitió sentir un interés especial por un colega de la música: un rapero venezolano que describió como “el hombre definitivo”. Sin embargo no mencionó ningún nombre, aunque dijo:“No entiendo por qué no es mi marido”.

Sus palabras generaron especulaciones en internet y hay quienes incluso fueron más allá y arrojaron el nombre de Lil Supa, como el posible prospecto de caballero que tiene Cazzu.

Hay que mencionar que Cazzu habló de otros asuntos como la belleza y dijo: “Siempre digo que yo no soy linda, pero tengo tremendo flow, el que diga lo contrario, miente”, mencionó.

Para ella su próxima pareja no debe ser rica o famoso, ella observa otros aspectos como su honestidad. “Nunca se vuelven lindos, sólo tenían fama y plata. Pero si tiene fama, tiene plata y canta lindo; si tiene talento, no importa mucho si es lindo, el talento compra. Una cosa es tener fama y plata, eso lo puede tener cualquiera y no te hace más atractivo. Atractivo te puede hacer que seas una persona talentosa, carismática”, mencionó la artista.

