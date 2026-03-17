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Cazzu desafía a Nodal y publica imágenes de Inti: “Si te preguntan contarás tu versión”

La expareja de Christian Nodal subió varias imágenes, algunas de la hija que tiene en común con el cantante, horas después de que él revelara que interpuso una demanda contra ella.

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Por Luz Alexi Castillo
17 de marzo de 2026
Cazzu desafía a Nodal y publica imágenes de Inti: “Si te preguntan contarás tu versión”
Fotografía por: Instagram

Este fin de semana Christian Nodal habló sin tapujos de los planes que está llevando a cabo referentes al tema de su hija Inti, que concibió mientras sostuvo una relación amorosa con la cantante argentina Cazzu.

El cantante, ahroa esposo de Ángela Aguilar, mencionó su preocupación por la exposición en redes sociales de la pequeña que cumplió 2 años en septiembre pasado. Anticipó que por ello interpuso una demanda en México, que está tramitándose en Argentina, donde vive tanto su ex como su hija, para regular sus encuentros con la niña, exponiendo que “quiero verla”, así como la aparición de ella en las redes y la manutención. Christian también dejó ver su disposición para llegar a un acuerdo.

El cantante de alguna manera expuso su interés en que la imagen de Inti no sea expuesta en redes y que sea ella quien defina eso cuando cumpla la mayoría de edad. “Voy cediendo para que esté lo menos expuesta en redes, de hecho la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, puntualizó el artista sonorense de 27 años.

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Cazzu expone en redes imágenes junto a Inti

Cazzu, la madre, no se ha pronunciado al respecto, sin embargo horas después de que se viralizaran las declaraciones de Nodal, realizó una publicación en su Instagram con varias imágenes.

La trapera argentina publicó un carrusel que comienza con fotos de ella en solitario, en escena y un video donde canta uno de sus temas y posteriormente, incluyó imágenes donde se ve con la pequeña Inti, que tuvo con Nodal.

En una baja por unas escaleras exteriores de la mano de la niña; en otra, camina en una playa con la pequeña. También incluyó un par de zapatos de Inti.

La publicación para algunos ha sido un desafío o provocación a lo dicho por Nodal. Curiosamente en el video donde canta interpreta una estrofa que en opinión de algunos ciudadanos digitales parece un mensaje directo a su ex: “Si te preguntan contarás tu versión, echándole tierra a mi nombre; a diferencia de ti, callaré que duró poco”, que corresponde a un trozo de la canción ‘Engreído’, que hace parte del repertorio de Julieta Cazzuchelli, nombre de pila de la artista.

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