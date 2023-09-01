Cazzu furiosa por Rosita de Rauw Alejandro. Nodal se pronuncia “No es una declaración moral”

Nuevamente Cazzu y Nodal ocupan los titulares en los medios latinoamericanos. Esta vez por cuenta de una canción que lanzó el pasado 19 de febrero Rauw Alejandro. El tema, titulado ‘Rosita’ menciona al ex de Cazzu y ahora esposo de Ángela Aguilar en una de sus estrofas.

La letra de ‘Rosita’ que menciona a Nodal

El tema que es una colaboración del puertorriqueño con Tainy y Jhay Cortez dice en un trozo: “La vo’a romper y la vo’a arreglar. Esto es política pa’ yo robarte. Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”.

La letra ha molestado profundamente a Cazzu, quien a través de su Substack emitió un extenso comunicado donde reprueba que se haya mencionado la situación que de alguna manera, la perjudicó. Recordemos que antes de comenzar su noviazgo con Aguilar, Nodal estuvo con Cazzu y juntos tuvieron a la pequeña Inti, que cumplirá tres años.

Cazzu aseguró que ignoraba en qué andaba su pareja y Angela y Nodal se convirtieron en los villanos en una historia de amor que lastimó profundamente a la argentina. Buena parte del público ha tomado partido por Cazzu, condenando la traición de Nodal, que él siempre ha negado.

Volviendo a la letra de Rosita, Cazzu comenzó diciendo. “Hoy, la obra se llama: ‘La legendaria camaradería entre varones. Un tema del cual podría hacer una tesis (…) “En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo, los carcome”.

Luego expresó su pensamiento alrededor del tema y lo que sintió: “‘El chisme vende más que el arte’ twittea uno, como si copiara y pegara el primer pensamiento que tuve (…) No sé cuántos tuvieron que ser para construir tan olvidable pieza”.

“No soy tan básica”, Cazzu

La argentina mencionó puntualmente el asunto y también dijo que el problema no es estar enamorado, es algo más profundo. “Van fingiendo no comprender por qué ‘tan ardida ella’, ‘tan resentida la tonta’ (…) Pero para los que aún no despiertan, pensemos juntos lo que me arde… ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?”.

En otro aparte, se sacude de quienes la ven como víctima y sale en defensa de la pequeña Inti.

“Nunca podría ser una perfecta víctima, ni aunque lo fuera(…) La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios. Es muy corto el tiempo para las preguntas que hace, pero yo estoy preparada, o es lo que quiero pensar”, agrega, refiriéndose a su hija Inti, de 2 años. “Ella entiende más que mil raperos inútiles lo que está pasando”.

Nodal responde a Cazzu por Rosita, de Rauw Alejandro

Por su parte Nodal no se quedó callado y trató de restarle importancia al contenido de la canción y tomarlo como mero entretenimiento.

“¡El diablo! Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, ‘como Christian Nodal’. Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo, a mi historial público de enamorarme sin miedo y hasta de manera impulsiva. Me atrevo a decir que incluso va en tono de burla hacia mi fama de alma enamorada. No es un ataque, no es una declaración moral, no es un juicio de valor. Es una comparación típica dentro de un género donde se mencionan nombres propios todo el tiempo, para bien o para mal”, escribió el esposo de Angela Aguilar que luego defendió el tema de Rauw.

“Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no de un tratado de ética y filosofía. En el urbano se exagera, se dramatiza y se juega con referencias culturales constantemente. Pretender que una línea así es una traición o una conspiración es forzar una narrativa que no existe. El que quiera entender, entiende”.

Christian Nodal a través de su canal de difusión. pic.twitter.com/oVKFtNT8VY — Christian Nodal (@NodalEncantada) February 24, 2026

En otro aparte, habló de a maternidad de su ex e insinuó que ella la usa como arma: “Un tema tan delicado como la maternidad es sagrado. Y precisamente por eso no debería utilizarse como escudo cada vez que algo no gusta. Mucho menos involucrar públicamente a mi hija para reforzar una narrativa. Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé. Y si esta situación realmente la está afectando, como se ha planteado, ni mi número de teléfono ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada, pero mencionar públicamente a nuestra hija solo fortalece una historia inventada; no arregla nada”

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento